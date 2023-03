Ciega y divorciada: Ahogada en llanto, famosa conductora sale del clóset y viste de luto a Televisa

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Tras dejar en shock a todos al revelar que en una ocasión fue acosada por un hombre, quien habría intentado drogarla para abusar de ella, famosa conductora conmueve a todos al hablar de una muerte que fue muy dolorosa de enfrentar, la de su madre. Se trata de Montserrat Oliver, quien expresó lo difícil que le ha sido despedirse de su madre, quien falleció hace años. En el programa de Televisa Montse & Joe, la conductora abrió su corazón y recordó que rompió en llanto al recordarla.

Como se recordará, Oliver solía actuar en telenovelas de la televisora de San Ángel como Ramona, Sin pecado concebido, La madrastra y Palabra de Mujer. Esta fue en la última que participó en 2007, sin embargo, donde se ha desarrollado principalmente es en la conducción pues ha estado al frente de programas como el Reto 4 Elementos, Las hijas de la madre tierra y Montse & Joe, donde trabaja con su exnovia Yolanda Andrade, pese a que en 2020 se casó en secreto con la modelo y fotógrafa Yaya Kosikova.

La famosa actriz y conductora, quien lleva más de 23 años en Televisa y salió del clóset tras divorciarse de su esposo, hizo una desgarradora confesión. Tras revelar que luego de padecer Covid-19 le quedaron secuelas pues le afectó la memoria y estaba perdiendo la vista, por lo que tendría que someterse a una cirugía próximamente para evitar quedar completamente ciega, Montse se sinceró ante las cámaras.

Luego de que acudiera la terapeuta Aída del Río, Montse señaló que necesitaba ayuda "para vivir sin apegos" y explicó porqué. Resulta que la presentadora reflexionó y señaló una ocasión reciente en la que no pudo evitar llorar al intentar deshacerse de una sala que había comprado con su mamá. "El otro día me dicen 'hay que vender esta sala porque ya está muy vieja y con ese dinero te compras otra y remodelas un poquito el departamento y yo dije 'bueno'", relató.

"Y a la hora que vienen por la sala, no podía yo dar la sala... yo lloraba y lloraba, me tuve que encerrar en el coche. 'Porque ahí se sentó mi mamá, porque yo lo compré con mi mamá', ay no", recordó Oliver dejando impactados a los invitados Sylvia Pasquel y Alejandro Camacho. Ante esto, la experta le explicó lo que podría hacer para poder corregir eso, pues Montserrat insistía en que no quería que tocaran nada de su mamá.

Aunque aseguró que ella le dio "todos los besos que le quería dar y dije todo lo que le quería decir", la experta le comentó que tal vez le faltaba hacer un cierre y reconectar con su difunta madre con el propósito de despedirse, pues hay un motivo por el que seguiría ahí, finalmente sugiriéndole: "hablar con ella, escribir una carta, escribirle lo que te hizo falta, lo que te dio y lo que sigue vivo aquí en el corazón", concluyó.

