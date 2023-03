¿De Televisa a la cárcel? Alfredo Adame, en la ruina y divorciado; exhiben su 'millonaria' deuda

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Tras su época dorada en Televisa, cuando fue galán de telenovelas como Yo no creo en los hombres y Más allá del puente, además de ser conductor del programa Hoy, el actor Alfredo Adame tendría problemas con el SAT. Sí, así lo reportó la revista TVyNovelas, la cual aseguró que tendría un fuerte conflicto con la institución financiera, pues exhibieron el documento emitido por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público el pasado 23 de febrero, que está dirigido a Alfredo Adame Von Knoop.

De acuerdo con la publicación, el artista de 64 años presuntamente le debe al SAT un monto histórico de más de 3.4 millones de pesos desde abril de 2017, pero como Adame no saldó ese monto, ahora, con los intereses actualizados, adeudaría casi 10 millones de pesos. Como se recordará, los problemas económicos del presentador comenzaron a ser públicos desde hace 6 años, cuando se divorció de Mary Paz Banquells y luego también fuera demandado por su otra exesposa, Diana Golden.

Incluso, el propio Adame admitió que sus cuentas bancarias fueron congeladas mientras se separaba de Banquells y luego, cuando Golden lo demandó por difamación, se encontró con que el actor únicamente tenía activada una cuenta con 8 mil pesos. Él fue quien en su momento sostuvo que estaba "en bancarrota" y presuntamente "no tenía para comer", aunque tiempo después aseguró que estaba bien económicamente.

Según el documento filtrado por la revista, el concepto por el que Adame no ha pagado es "Impuesto al valor agregado, pagos provisionales personas morales y físicas", con adeudos desde febrero de 2010. Conjuntamente se acumula la deuda de "Recargos de las contribuciones", que es otra lista de 15 pagos no realizados. Y no solo eso, pues revelaron que Hacienda le hizo al actor varios requerimientos de pago.

Resaltaron que solicitaron un requerimiento de pago en agosto de 2016, además de otro Requerimiento de pago y embargo en junio de 2022, acciones que le costaron a Hacienda aproximadamente 130 mil pesos, los cuales también se suman a la deuda actual. Finalmente, el documento membretado por la Secretaría de Hacienda, el SAT y la Administración General de Recaudación comunica que Alfredo Adame debería un poco más de 9 millones 800 mil pesos, aunque él no se ha pronunciado al respecto.

Fuente: Tribuna