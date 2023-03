¿Fue infiel con hombre? Erik Rubín revela lo impensable en Televisa sobre divorcio de Legarreta

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Tras anunciar a finales de febrero que estaban separados desde hace 5 meses, la ahora expareja conformada por el exTimbiriche Erik Rubín y la conductora del programa Hoy de Televisa Andrea Legarreta nuevamente dan de qué hablar por la inusual manera en la que se estaría dando su separación a diferencia de la de Tania Rincón con Daniel Pérez y Galilea Montijo con Fernando Reina, pues incluso estos últimos ya iniciaron el proceso de divorcio.

Aunque Rubín y Legarreta han insistido en que la relación entre ellos sigue en buenos términos y que se separan con mucho amor dejando la puerta abierta para una posible reconciliación, han surgido duros rumores sobre su ruptura, como que la conductora de Hoy tendría un romance con el actor Cristián de la Fuente e incluso el expresidente Enrique Peña Nieto, o que el cantante tendría un amorío gay con Apio Quijano, aunque lo han negado todo.

Lo que dejó a todos boquiabiertos es que pese a que llevarían medio año sin ser pareja, hasta el momento el cantante sigue compartiendo el mismo techo con la conductora. En entrevista con Maxine Woodside, cuyas declaraciones fueron retomadas por Las Estrellas, Rubín contó detalles del fin de su matrimonio con Legarreta, además de mencionar que en breve abandonará la casa que comparten juntos debido a que deben completar el ejercicio que les indicó su terapeuta con la finalidad de que puedan observar qué es lo que está fallando en la relación.

Erik Rubín revela que sigue viviendo con Andrea Legarreta

"No he salido (de la casa) está pronosticado que sea en dos semanas. Voy a extrañar, no me quiero salir", confesó Erik. No obstante, el intérprete de 52 años señaló que mudarse es parte del ejercicio para que ambos descubran si se siguen queriendo tanto como para mantener su matrimonio, ya que como amigos y socios se encuentran perfectamente bien: "Darte ese tiempo con la pareja, en algún momento das por hecho que esa persona va a estar ahí y empiezas a descuidar".

"A lo mejor por los hijos, el trabajo, pero ¿dónde está la pareja?", comentó Rubín, sorprendiendo por sus palabras. Incluso, conmovió al mencionar que tras la separación ha pasado noches de pesadillas, pero ha tratado de ver la mejor cara a la decisión que tomaron pues considera que esta situación les traerá cosas buenas. "Desde el amor todo es perfecto y todo se acomoda", expresó. Finalmente, mencionó que siguen estando muy unidos en su faceta como padres, pues recientemente viajó a Oaxaca junto a Andrea para apoyar a una de sus hijas en la grabación de un video.

Fuente: Tribuna