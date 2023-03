Geraldine Bazán explota en 'Hoy' al enterarse que su mamá hundió a Gabriel Soto e Irina Baeva

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Hace algunas horas la actriz mexicana Geraldine Bazán dio una entrevista a reporteros del programa Hoy y otros medios de comunicación y terminó explotando cuando escuchó el nombre de su exesposo Gabriel Soto y de su actual prometida Irina Baeva. Resulta que la prensa cuestionó a la famosa acerca de las declaraciones que hizo su madre Rosalba Ortiz en contra del galán de Televisa y su novia.

Y es que como se recordará, desde que Geri y el actor mexicano terminaron su matrimonio por una presunta infidelidad, doña Rosalba no ha parado de atacar a su exyerno, conocido por participar en melodramas como La fuerza del destino, Soltero con hijas y Mi camino es amarte. En una reciente plática exclusiva con el matutino Venga la Alegría, la señora se volvió a lanzar en contra de Soto y la mujer originaria de Moscú, Rusia.

La madre de Bazán compartió ante los micrófonos de TV Azteca que ella no cree que Irina y su exyerno estén tan enamorados como dicen y consideró que todo es un montaje: "Para mí ya ese asunto es caricatura, es holograma y es metaverso... ¡me vale!... en pocas palabras me vale ya!", señaló. También resaltó que aunque Gabriel y la rusa de 30 años han vuelto a aparecer juntos, todo sería parte de publicidad: "Es una mentira detrás de lo que se ve".

Mamá de Geraldine explotó contra Irina y Gabriel

Tras varios días de viaje en la ciudad de Nueva York, hace algunas horas Geraldine fue captada llegando al Aeropuerto de la CDMX y los reporteros de Hoy y otros programas de inmediato la abordaron para preguntarle sobre las declaraciones de su mamá: "Es que chicos, les encanta estar haciendo (drama), ¿no? La verdad es que no (me interesa entrar en el juego)", dijo muy incómoda y cuando un miembro de la prensa contestó que "un poquito", ella explotó:

¿Un poquito qué? ¿Un poquito de chisme? No, muchas gracias chicos", expresó mientras trataba de huir de las cámaras.

Luego la villana del melodrama Corona de lágrimas 2 señaló que lo único que buscaban los reporteros con esta entrevista era provocar más escándalo y dijo que no lo iba a permitir: "Lo que pasa es que ustedes no lo dicen en buena onda, lo que pasa es que siempre quieren jiribilla para hacer drama donde no lo hay". La prensa insistió en seguirle preguntando sobre el tema diciendo que doña Rosalba sí era su amiga pero ella no quiso opinar.

De forma muy respetuosa, Bazán les recordó a los miembros de la prensa que ella jamás ha sido grosera y pidió que dejaran de preguntarle al respecto: "Se los juro chicos que lo que menos quiero en mi vida es drama, así que no voy a ser parte". Hasta el momento ni Baeva ni Soto han reaccionado a las declaraciones de la señora Ortiz pero se espera que lo hagan pronto.

Fuente: Tribuna y Twitter @programa_hoy