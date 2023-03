Hollywood, en shock: Ganador de Premios Oscar dice 'adiós' al cine; ya prepara su 'última película'

Comparta este artículo

Los Ángeles, California.- El pasado domingo 12 de marzo se realizó la entrega número 95 de los Premios de la Academia de las Artes y Ciencias Cinematográficas (AMPAS, por sus siglas en inglés), los también conocidos Premios Oscar 2023, los cuales reconocieron las mejores películas del 2022. A días de esta gran ceremonia, uno de los ganadores y más reconocidos directores de Hollywood, Quentin Tarantino informó que ya tiene lista la que sería su décima y 'última película'.

Por si no estás familiarizado con el nombre de Quentin Tarantino, debes saber que es un director, productor, guionista y actor estadounidense, que el próximo 27 de marzo cumplirá 60 años. Cuenta con una larga carrera cinematográfica, en la que han destacado filmes, como Tiempos Violentos (1994), Bastardos Sin Gloria (2009), Kill Bill (2003) y Una vez en Hollywood (2019), siendo esta última su más reciente producción que alcanzó una nominación a los Premios Oscar por 'Mejor Película', no obstante, no ganó.

El director Quentin Tarantino prepara la que sería su última película. Foto: Internet

Ahora, a cuatro años de ese estreno, este 2023 podría empezar el rodaje de la que sería la última película de la carrera de Tarantino, la que además sería la número 10 en su carrera de director. De acuerdo con información de The Hollywood Reporter, el filme ya está escrito en su totalidad y podría empezar a grabarse en otoño de este año; el título que lleva esta producción es The Movie Critic. Sobre la historia, sólo se ha detallado que estaría ambientada en Los Ángeles de los años 70, y podría estar basada en la figura de Pauline Kael, una de las críticas de cine más influyentes de todos los tiempos.

Cabe mencionar que las reseñas de Kael publicadas en The New Yorker eran las más temidas de Hollywood, ya que generalmente llevaba "la contraria" a todos los medios de ese entonces. Si bien la crítica murió en 2001, en más de una ocasión Tarantino ha expresado su admiración por la mujer, por lo que se cree que su última gran cinta se basaría en esta personalidad. Aún no hay un comunicado oficial que sostenga lo anterior.

Asimismo, hay que recordar que en varias ocasión el cineasta estadounidense ha señalado que podrá fin a su carrera luego de dirigir 10 cintas, o bien cuando cumpla los 60 años. Ambas cosas podrían ocurrir este 2023, pues ya cuenta con nueve películas en su carrera (los dos volúmenes de Kill Bill son un filme) y el próximo 27 de marzo cumplirá los 60 años. Si es que cumple su advertencia, se espera que este último gran trabajo sea uno de los mejores de su trayectoria; ¿tú qué opinas?

Fuente: Tribuna