La dieron por muerta: Tras 19 años vetada de Televisa y dura enfermedad, actriz se confiesa en 'VLA'

Ciudad de México.- Una famosa conductora y actriz, quien desde hace más de 19 años fue vetada de Televisa y que quedó viuda, dejó en shock a todo el público de TV Azteca debido a que este miércoles 15 de marzo hizo una fuerte confesión en el programa Venga la Alegría. Se trata de la reconocida María Antonieta de las Nieves, quien a la fecha sigue siendo recordada por su icónico personaje 'La Chilindrina'.

La originaria del estado de Nayarit triunfó al aparecer en programas como El Chavo del 8 y Chespirito en el canal de Las Estrellas desde 1971 hasta que fue sacado del aire por problemas con los derechos de autor. Aunque ella ya ganó un juicio de manera definitiva a la televisora de San Ángel y a Roberto Gómez Bolaños por la autoría de su entrañable personaje, aún sostiene un pleito legal por más de 20 años de regalías de El Chavo del 8.

Además de trabajar con el fallecido comediante y escritor, María Antonieta también probó suerte en los melodramas llegando a ser parte de Senda prohibida, Mundo de juguete, Preciosa, Sueños y caramelos, entre otros. En el año 2019 la querida actriz se enfrentó a la muerte de su esposo, Gabriel Fernández, cayendo en una profunda depresión: "Un día me desperté y dije '¿Quién es ese cadáver que está ahí, en frente mío?'... Bajé 10 kilos, me levantaba y me ponía a temblar", declaró.

María Antonieta como 'La Chilindrina'

Mientras que el pasado 2021 De las Nieves fue dada por muerta luego de que se dijera que tenía Covid-19 y que estaba muy grave en el hospital. Durante la mañana de este miércoles 15 de marzo la primera actriz reapareció en la pantalla de la televisora del Ajusco platicando en exclusiva con reporteros de VLA sobre los complejos que vivió por su baja estatura. Según relató, su físico fue un impedimento para llegar a protagonizar novelas.

"Yo quería ser dama joven de telenovela, entonces me sentía si no bonita, sí agraciada pero lo que me faltaba era estatura", explicó. Luego de enfrentar muchos complejos por esta situación, María Antonieta tomó la decisión de realizarse una operación para darse una 'estirada' pero no pudo concretarla: "Yo quería ser actriz dramática y tal... cuando yo vi que no había posibilidad, me iba a ir a Europa para hacerme una operación de rodillas".

María Antonieta solo subiría 10 centímetros de estatura luego de esta cirugía y por ello decidió mejor no realizarla y "adaptarse" a su cuerpo: "Uno es como es, si Dios nos mandó un físico especial, es por algo, y siempre de alguna manera podemos sobrevivir". Ya para finalizar, la actriz nayarita contó que sigue en las negociaciones para aparecer en la bioserie de 'Chespirito': "Hemos tenido algunas pláticas pero todavía no hay nada seguro".

Fuente: Tribuna y Twitter @vengalaalegria