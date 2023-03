¿Pleito con Televisa? Tras rechazar estar en el reencuentro de RBD, Poncho Herrera es exhibido

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Hace unos meses el nombre de Alfonso Herrera, conocido popularmente como Poncho Herrera, se volvió tendencia luego de que informara públicamente que no le interesaba ser parte del reencuentro de Rebelde (RBD), equipo artístico de que formó parte cuando laboraba en Televisa. Ahora, en plena alfombra roja de su nueva película, el actor que dio vida a 'Miguel Arango' fue exhibido ante la prensa por quedar plantado.

El pasado martes 14 de marzo del 2023, en una plaza al sur de la Ciudad de México (CDMX), se realizó la alfombra roja de la nueva película de Luis Estrada, ¡Que Viva México!, en la que participan actores como Poncho Herrera, Joaquín Cosío, Ana de la Reguera y Damián Alcázar, uno de los favoritos e indispensables para el director mexicano. Luego del modelaje y hablar un poco sobre su experiencia al grabar lo que promete ser otra gran película, el exRBD fue cuestionado sobre su relación con sus excompañeros de Televisa.

Poncho Herrera, feliz en alfombra roja de '¡Que Viva México!'. Foto: Instagram

Poncho Herrera reveló ante la prensa que él invitó a todos sus excolegas de Rebelde a la alfombra roja de ¡Que Viva México!, no obstante, la prensa no captó ni a Dulce María, Anahí, Maite Perroni, Christopher Uckermann y Christian Chávez, por lo que quedó exhibido que el actor quedó plantado. Cabe mencionar que meses atrás, el talento que interpretó a 'Miguel' en RBD declaró que no sería parte del reencuentro debido a que quería enfocarse más en las películas y sus sueños, tal como lo inspiraba la telenovela juvenil de Televisa.

Los invité [a la premiere de '¡Que Viva México!'], así que en una de esas y por aquí andan y brindamos todos juntos, y si se arma la foto, los invitamos [a los medios de comunicación], así que en una de esas por aquí andarán", declaró el exactor de Televisa a medios de comunicación entre risas.

A la fecha de publicación de esta nota, ninguno de los excolegas de Poncho Herrera ha hablado sobre la invitación a la alfombra roja, ni ha aclarado si la ausencia a esta tuvo que ver con el rechazo al reencuentro de RBD.

¿Cuándo se estrena '¡Que Viva México!', la nueva película de Luis Estrada?

Luego de la alfombra roja de ¡Que Viva México!, la nueva película de Luis Estrada llegará a salas de cine el próximo 23 de marzo del 2023. Por si no estás familiarizado con su trabajo, TRIBUNA te recuerda que algunas de sus cintas más famosas son La ley de Herodes (1999) y El infierno (2010), las cuales hacen críticas a la política y a la sociedad actual mexicana. Otro de sus filmes más populares es La Dictadura Perfecta (2014). ¿Estás listo para ver esta nueva película?

Fuente: Tribuna