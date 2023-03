Se acabó el amor: Gabriel Soto grita su amor por actriz de Televisa tras 'terminar' con Irina Baeva

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Luego de tener un intenso romance en el 2002 que acabó dos años más tarde, la actriz Martha Julia sigue despertando polémica por los comentarios que hace sobre Gabriel Soto, quien ha insistido que continúa su relación con Irina Baeva, pero quien coincidió con su expareja en los foros de Televisa. Como se recordará, Martha Julia hizo una aparición en la telenovela Mi camino es amarte, en donde el protagonista era el exesposo de Geraldine Bazán.

Tras trabajar juntos en el remake de La Madrastra el año pasado, la actriz fue invitada por el productor Nicandro Díaz al melodrama y hace unos meses, en su reencuentro, empezaron especulaciones sobre que este reencuentro con Gabriel habría molestado a Irina. Como se recordará, la sinaloense y el actor se enamoraron mientras grababan Las vías del amor en 2002. Ambos han declarado que fueron "el amor de su vida", sin embargo su historia de amor solo duró dos años, aunque nunca dijeron porqué terminaron.

Y durante una plática para el programa matutino Despierta América, la actriz reaccionó al comentario de su colega con respecto a que ella "fue el amor de su vida", dando un duro golpe a Irina Baeva, con quien se dice que Soto terminó hace tiempo luego de que se comprometieran y cancelaran su boda varias veces. Aunque los dos han insistido en que siguen juntos, no han publicado nada en redes sociales y solo han aparecido en algunos eventos públicos, por lo que usuarios no creen que estén enamorados.

En entrevista con el matutino de Univisión, Martha Julia se desvivió en halagos por su exnovio y con una gran sonrisa compartió: "Siempre te vas a sentir muy halagada, y sobre todo con un hombre con tanta fama, tan guapo, tan talentoso y tan querido, y sobre todo cuando alguien fue importante en tu vida, es lindo", explicó. No obstante, la guapa actriz confesó que no es tan agradable para ella seguir recibiendo cuestionamientos sobre el galán de telenovelas.

"Me parece impresionante que me sigan preguntando de Gabriel. Hace mucho dije no voy a hablar más del tema, porque desgraciadamente se desvían a ese tema y no quiero ocasionarle ruido a una persona que ya no existe en mi vida, tomamos rumbos diferentes y cada uno va por su lado", sostuvo. Finalmente, la actriz dejó a todos boquiabiertos pues manifestó que volvería a colaborar con Soto en cualquier proyecto, tal como lo hicieron recientemente.

De nueva cuenta llenando de cumplidos y buenos comentarios al actor que ha protagonizado melodramas como Caer en tentación, Soltero con hijas y Amor dividido declaró: "Siempre le vas a tener el cariño, el cariño siempre va a existir y los buenos recuerdos, te quedas con lo bonito, entonces trabajar con esa persona que es aparte tan profesional y tan disciplinado, siempre va a dar gusto", concluyó.

