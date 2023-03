Tras retiro de novelas y sin exclusividad en Televisa, exactriz de TV Azteca llega de luto a 'Hoy'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Una famosa protagonista de telenovelas, quien trabajó durante 9 años para TV Azteca y que nunca ha realizado proyecto en Televisa, sorprendió a todos los televidentes debido a que ayer martes 14 de marzo llegó de luto al programa Hoy. Se trata de la querida Marimar Vega, quien habló por primera vez ante las cámaras del Canal de Las Estrellas sobre la difícil pérdida de su padre Gonzalo Vega.

La intérprete de 39 años comenzó su carrera en el 2009 gracias a la televisora del Ajusco, donde le permitieron actuar en el unitario Lo que callamos las mujeres y en el melodrama Enamórate. Posteriormente participó en episodios de Lo que la gente cuenta y La vida es una canción, además de que formó parte de las novelas Soñarás, Los Sánchez, Mientras haya vida, Eternamente tuya, Amor cautivo y Emperatriz.

Debido a que no cuenta con contrato de exclusividad ni en TV Azteca o la televisora de San Ángel, la hermana de Zuria Vega también ha trabajado en producciones de Telemundo, HBO y otras empresas. Durante la mañana de ayer martes 14 de marzo la reconocida actriz mexicana apareció en el matutino Hoy platicando en exclusiva sobre cómo tomó la noticia de la partida de su padre, el primer actor Gonzalo Vega.

Marimar concedió una entrevista a su amiga y colega Andrea Escalona en la que ventiló intimidades de su vida privada y cómo era su relación con el fallecido histrión. La exesposa de Luis Ernesto Franco explicó en primer lugar que ella fue una de las personas más cercanas a su padre y dijo que aprendió todo de él: "Compartíamos el mismo gusto por la comida, por el cine, convivíamos todos los días, teníamos como los mismos gustos".

Asimismo la famosa actriz recordó que don Gonzalo le dio una de sus primeras y más grandes oportunidades al elegirla como 'Inés' para la puesta en escena de Don Juan Tenorio: "Cuando yo tenía 17 años me lo pidió y le dije 'estás loco, yo no he estudiado para ser actriz' y me dijo que me iba a preparar 'si eres buena, te dedicas a esto'". Posteriormente, Vega dijo cómo ha hecho para asimilar que su padre ya no está en este mundo:

Es bien duro porque los vas a extrañar siempre, no hay momento en la vida en que no quisiera que estuviera".

Marimar relató que toda su familia nunca hizo sentir presión a su padre para "obligarlo" a seguir con vida pues sabían lo duro que era vivir con síndrome mielodisplásico, enfermedad que lo deterioró de forma muy dura: "Yo creo muchísimo y de verdad lo siento, cuando la gente se va de este plano, los sientes tan presente, muy presentes, en todos lados... mi papá luchó 7 años, a él le habían dicho que iba a durar 2 meses, y se aventó 7 años luchando", relató conmovida.

Marimar y su fallecido padre

Fuente: Tribuna y Twitter @programa_hoy