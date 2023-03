Tras veto en Televisa y llegar a TV Azteca, Álex Kaffie confiesa 'amorío' con conductor de 'Hoy'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El famoso periodista Álex Kaffie, quien actualmente estaría vetado de Televisa por sus fuertes declaraciones en contra de Galilea Montijo, de nueva cuenta está dando mucho de qué hablar debido a que admitió que por poco tiene romance con famoso conductor del programa Hoy. Sí, el llamado 'Villano de los espectáculos' dijo que tuvo coqueteos con uno de sus excompañeros del matutino y dejó en shock.

El controversial columnista nacido en Puebla aprovechó las cámaras del programa Sale el Sol, donde lleva un par de años como colaborador, para confesar algo que nadie sabía de él y fue cuando confesó que pudo haber tenido algo más que una amistad con uno de los actuales integrantes de Hoy: "Uno me gustó un tiempo, sí, pero no aflojé, en otro anterior matutino", dijo durante la divertida sección La diana de Ana.

Kaffie explicó que la principal razón por la que no se involucró sentimentalmente con uno de sus compañeros del programa más famoso de San Ángel fue para no tener problemas laborales: "No hay que meter el pirrín en la nómina", expresó desatando las risas. Luego el conductor aclaró que la otra persona también puso distancia para no tener el amorío: "Bueno, nos resistimos los dos, porque sí, yo sí le quería aflojar".

Posteriormente sin pelos en la lengua Álex dijo que su enamorado era el reportero Chano Jurado y dijo estar dispuesto a buscar algo con él pero en otra vida: "Voy a decir el nombre, porque en la siguiente vida me lo voy a tirar, es Chano Jurado". Y luego procedió a contar qué lo enamoró de su compañero: "No sabes, qué educado, qué hombre tan encantador". Actualmente Chano forma parte de Hoy conduciendo la sección Acceso Total, donde presenta reportajes con los famosos más top del momento.

Cabe resaltar que hasta esta mañana de miércoles Jurado no ha respondido a las fuertes declaraciones que hizo Kaffie. Este par de presentadores fueron compañeros de Hoy hace algunos años antes de que Álex fuera despedido en 2018 luego de la llegada de Magda Rodríguez (qepd) como productora. El presentador había trabajado en el matutino de Las Estrellas bajo el mando de tres productores distintos, quienes fueron Roberto Romagnoli, Carmen Armendáriz y Reynaldo López

Sin embargo, cuando la mamá de Andrea Escalona tomó la batuta fue echado del elenco y en su lugar pusieron a Martha Figueroa. Kaffie ha contado en más de una ocación que dsafortunadamente su estancia en este programa matutino no fue muy agradable ya que asegura fue víctima de clasismo por parte de Andrea Legarreta y Galilea Montijo: "En Hoy nunca pude ir al desayunador porque ahí nada más las ejecutivas, Galilea (Montijo) y Andrea (Legarreta)", dijo en una ocasión.

