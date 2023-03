¿Adame 2.0? Filtran VIDEO de Jesús Ochoa en pelea callejera con otro actor y Televisa queda en shock

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El famoso actor sonorense Jesús Ochoa, quien estuvo más de 11 años trabajando en TV Azteca y que actualmente ya regresó a las filas de Televisa, de nueva cuenta está dando de qué hablar debido a que fue captado protagonizando una pelea callejera con otro actor. Como se sabe, el originario de Ures ha dado mucho de qué hablar durante los últimos años debido a su irreverente comportamiento.

El reconocido histrión, quien al inicio de su carrera en San Ángel participó en telenovelas como Retrato de familia y Marisol, se ha visto involucrado por los problemas que hay entre la ANDA y La Casa del Actor, pues cuando él fue secretario de la primera institución cayeron en números rojos. Además durante la pandemia 'Chucho' llamó mucho la atención al pedir dinero en la calle y limpiar vidrios para ayudar a otros artistas callejeros.

Ahora Ochoa de nueva cuenta está dando de qué hablar debido a que en las redes sociales ya se volvió viral un video donde aparece teniendo una pelea con su colega actor Fidel Ábrego, afuera de las instalaciones de la ANDA. El testigo que filmó el momento explicó que comenzó a grabar luego de que viera como 'Chucho' atacaba a otra persona de la tercera edad. En la grabación se observa al sonorense aventándole varias patadas al otro hombre.

'Chucho' se reía de la situación

Aunque el audio es casi imperceptible, se puede escuchar cuando Fidel le reclama al intérprete de Perdiendo el juicio por comenzar la pelea: "Oye me está agrediendo, me sacó, estoy dentro, estoy sentado y me empieza a decir de cosas y me reta a salir, me dijiste traidor", dijo el conocido 'Chamuco'. Por su parte, 'Chucho' se encontraba negando las declaraciones de Fidel e incluso hasta se le vio sonriendo.

Jesús fue destrozado por los internautas que reaccionaron al video e incluso algunos hasta lo compararon con Alfredo Adame, pues este último también ha protagonizado peleas en la calle. La periodista Inés Moreno recientemente resaltó porqué el sonorense arremetió en contra del actor que ha participado en películas como Destino mara y La fichera más rápida del oeste, asegurando que se trató porque no están "del mismo bando" en la ANDA.

Resulta que estando adentro de la ANDA, cobrando su pensión, Chucho Ochoa empezó a decirle de cosas (a Fidel), a querer provocarlo, obviamente es del bando contrario al que está Chucho", dijo.

Por otro lado 'El Chamuco', quien actualmente se desempeña con stunt o doble de actor, ya rompió el silencio y explicó que esta pelea tuvo lugar el pasado 1 de diciembre, según información del medio Grupo Fórmula: "Yo estaba sentando esperando lo de la jubilación, me empieza a agredir, me empieza a decir que era un traidor de la ANDA", expresó Fidel. Hasta el momento el histrión sonorense no ha dado la versión de sus hechos.

Fuente: Tribuna y Twitter