Ben Affleck rompe el silencio y revela por qué 'discutió' con Jennifer Lopez en los Grammy 2023

Los Ángeles, Estados Unidos.- El pasado 5 de febrero del presente año se celebraron los Grammy, ceremonia en donde se reconoce a lo mejor de la música, motivo por el que grandes artistas se reúnen en un solo recinto. Y, al tratarse de un espectáculo en vivo, es posible que la cámara logre captar ciertos hechos inesperados, tal y como ocurrió con la presunta discusión entre Jennifer Lopez y Ben Affleck, quienes consiguieron despertar la intriga de la audiencia al ser vistos disgustados uno con el otro.

Todo sucedió después de la actuación de Sam Smith y Kim Petras con su exitoso tema Unholy, momento en el que el conductor, Noah, se paró justo a lado de Ben y Jennifer, mientras fingía hablar por teléfono con su madre: "Mamá, no fue el diablo real. No, solo estaban vestidos como el diablo, mamá". Si bien, la interpretación debió ser graciosa, toda la atención se la llevaron los recién casados, quienes parecían discutir por algo.

En el video se puede apreciar cómo Ben Affleck se acerca al oído de la cantante de On the floor y le dice algo que, aparentemente le causó molestia, ya que ésta se echa hacia atrás de manera sorpresiva, mientras parece reclamarle por algo; sin embargo, en determinado momento, ambos se percatan de que son captados por la cámara y, lentamente, toman compostura e incluso Lopez lanza una apenada sonrisa.

Aunque luego de la premiación, ninguno de los dos aclaró lo sucedido, s�� hubo presuntos testigos que aseguraron que, en realidad no estaban discutiendo y hasta una experta en el lenguaje corporal se encargó de desmentir esto para el medio Page Six, asegurando que la reacción de Jennifer no era precisamente de enojo, sino de sorpresa, por lo que su marido le acababa de decir; sin embargo, el tema continuó en incógnita para muchos.

No fue sino hasta este jueves, 16 de marzo, que Ben Affleck comenzó para el medio Hollywood Reporter lo que en realidad ocurrió en dicha discusión. Según sus declaraciones, la pareja no era consciente de que la cámara había comenzado a transmitir, por lo que se acercó sutilmente a Jennifer para decirle: "Tan pronto como empiecen a rodar, me alejaré de ti y te dejaré sentada a lado de Trevor". Este hecho habría molestado a la actriz de Una boda explosiva.

De acuerdo con lo dicho por el actor de Gone Girl, Jennifer respondió: "Será mejor que no te vayas". A su vez, Ben se encargó de aclarar que era una forma de jugar entre ellos: "Eso es una cosa de marido y mujer. Quiero decir, algo de eso es, estoy como, 'Muy bien, ¿quién es este actor?', declaró el actor; sin embargo, ya era tarde, puesto la cámara comenzó a rodar mientras él hacía su pequeña broma. Una vez que la fiesta concluyó, la propia Lopez se encargó de aclarar que disfrutó de la velada junto a su marido.

