Destapan la razón del por qué Shakira puso una bruja en su balcón; la culpa sería de Clara Chía

Barcelona, España.- Luego de que trascendió la noticia de que Shakira y Piqué habrían terminado su relación debido a una infidelidad del exfutbolista del Barcelona, los fans de la colombiana comenzaron a notar ciertas cosas fuera de lo normal en el entorno de la cantante de Waka Waka, pero la que más resaltó fue la bruja que la famosa colocó en el balcón de su casa, la cual, curiosamente, daba hacia la casa de sus exsuegros, Montserrat Bernabéu y Joan Piqué.

Como muchos sabrán, la cantautora de 46 años, no dio ninguna explicación pública al respecto, por lo que las teorías sobre la presencia del macabro muñeco no se hicieron esperar. La más famosa hablaba de que la bruja era una burla hacia la exsuegra de Shakira, con quien presumiblemente habría quedado en malos términos, esta hipótesis se reforzó después de que la cantante mencionara Montserrat en el tema de Bizarrap Music Sessions #53: "Me dejaste a la suegra en la puerta", en referencia a que la mujer es su vecina.

Fotografía de la bruja en el balcón de Shakira

Sin embargo, recientemente surgió un nuevo rumor que daría explicación a la presencia de la bruja en el balcón de Shakira y ésta tendría que ver con los hijos de la cantante, Sasha y Milan. Como algunos recordarán, luego de que la cantante y Piqué terminaron oficialmente, hubo muchas personas que criticaron a la celebridad de Las caderas no mienten por hacer público todo el asunto de la infidelidad. El argumento de sus detractores se basaba en que los hijos de la barranquilla se verían emocionalmente afectados por la disputa entre sus padres.

A su vez, Shakira ha dejado en claro que los niños son más conscientes de lo que muchos consideran e incluso reveló que la canción de Te felicito fue idea de uno de ellos, así como la colaboración de Bizarrap. En el caso de la bruja en el balcón, si bien no fue idea de los pequeños, sí tuvieron algo que ver con la aparición de tan macabro objeto a la vista del público; sin embargo, los verdaderos culpables no serían otros que el propio Piqué y Clara Chía.

Shakira habría colocado la muñeca en venganza de Gerard Piqué y Clara Chía

Resulta ser que, en días recientes, la cuenta de Twitter @JLOAccess lanzó un post en el que afirmaban que Shakira tomó la decisión de colocar la bruja a la vista de todos, debido a que Gerard y la modelo de Kosmos solían referirse a la colombiana con el apelativo de "Bruja" enfrente de Sasha y Milan. A su vez, la cantante de Te aviso, Te anuncio terminó por enterarse de esto, así que colocó a la aterradora muñeca en señal de que era consciente de que así era como se le nombraba cuando ella no escuchaba.

Cabe señalar que el espeluznante maniquí permaneció durante unas semanas en el balcón, pero con el paso del invierno se deterioró, por lo que Shakira decidió cambiarla por una más aterradora; sin embargo, desde hace unos días se sabe que la muñeca ya no se encuentra en su lugar, por lo que se cree que la cantante decidió retirarla, dado a que se está preparando para mudarse a Miami.

