¿Golpe a Andrea Legarreta? Erik Rubín confiesa cuál fue la parte más dura de su divorcio

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Hace casi 1 mes, Erik Rubín y Andrea Legarreta consiguieron sacudir a la industria de la farándula mexicana al revelar que se divorciarían, algo que tomó por sorpresa a propios y ajenos, esto debido a que los, hasta entonces, esposos eran considerados como una de las parejas más estables de Televisa. A casi cuatro semanas, el exTimbiriche decidió romper el silencio y reveló cuál fue la parte más difícil de su separación.

Como algunos recordarán, hace casi 30 días, la pareja emitió un comunicado en sus redes sociales donde anunciaron que habían decidido concluir con su matrimonio, esto pese a que aún hay mucho amor entre ambos y resaltaron que, en ningún momento hubo una infidelidad por parte de ninguno de los dos. Según declaraciones de Legarreta, la decisión de divorciarse llegó desde hace 5 meses, algo que sorprendió a muchos, debido a que la familia completa se fue a Japón a celebrar las fiestas decembrinas y publicaron fotografías donde lucían felices y radiantes.

Si bien, la noticia ya tiene casi 1 mes de haber sido anunciada, tanto Andrea como Erik continúan respondiendo preguntas referentes a su separación, un ejemplo de ello ocurrió este jueves, 16 de marzo, cuando Rubín, junto a su excompañero de Timbiriche, Benny Ibarra, brindaron una entrevista para El Universal, en la que se encargaron de promocionar su próximo tour en el espectáculo de Cumbia Machine.

Como era de esperarse, en algún momento, el entrevistador aprovechó para cuestionar a Erik sobre su separación de la protagonista de Vivan los niños, a lo que el cantante respondió sin tapujos: "La parte más difícil fue hacerlo público, el amor y la paz no les convence, hay gente resentida que no acepta lo que nosotros dijimos, por eso me siento muy afortunado de tener una gran familia que incluye a amigos tan cercanos como Benny".

Andrea Legarreta y Erik Rubín anunciaron su separación hace menos de 1 mes

A su vez, Erik resaltó que sus proyectos, como el anteriormente mencionado, lo han ayudado a mantenerse estable, durante esta dura etapa: "A mí me ha ayudado a encontrar otra parte de mí. Como todo, cuando lo ejercitas te vuelves fuerte, nunca fui buen bailarín, pero me gusta y aquí saco lo gozoso. Esto va a ayudar al público a entender que las cosas están bien (entre Andrea y yo). Nos van a ver disfrutando y a toda la familia bailando".

Cabe señalar que las declaraciones de Erik con referencia a la "gente resentida" podrían estar enfocadas a las teorías que algunos medios e incluso internautas lanzaron con respecto al verdadero motivo del divorcio entre Rubín y Legarreta, el cual habría ocurrido por una supuesta relación extramatrimonial que el cantante habría tenido con su compañero de los 90's pop tour, Apio Quijano.

Fuentes: Tribuna