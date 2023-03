Horóscopos de Mhoni Vidente hoy jueves 16 de marzo 2023: Predicciones del día para tu signo zodiacal

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La semana está por concluir y si para hoy, jueves 16 de marzo del 2023, buscas una orientación especial, es clave que consultes los horóscopos de Mhoni Vidente para este día. Cabe mencionar que ella es la astróloga y tarotista más consultada en le mundo de los famosos, por lo que en sus predicciones encontrarás los mensajes que orientarán a tu signo zodiacal en asuntos de amor, dinero, trabajo, salud y más. ¡Toma nota de los hechos!

Aries

El terreno amoroso se muestra complicado para ti en este jueves 16 de marzo, querido Aries, por lo que los astros te recomiendan tomar las cosas con calma en lugar de correr. Revisa bien en qué has gastado esta primera quincena.

Tauro

Si un amigo te invita a salir, debes aceptar, querido Tauro. Ya empezaste una relación, pero no debes descuidar ni a tus seres queridos ni a tus amistades. En temas de dinero, trata de no gastar tanto.

Géminis

Irte a dormir sin nada en el estómago no es parte de una dieta, y de hecho te está causando mucha ansiedad. En temas de amor, necesitas ser más directo sobre lo que quieres en esta relación.

Cáncer

Querido Cáncer, en la empresa donde trabajas no hay buen clima laboral, y las tensiones no terminan; los astros recomiendan que no te metas en problemas. Un hobbie te ayudará a relajarte en estos días.

Leo

Tus cuentas no cuadran, debido a que no anotaste bien tus compras del mes; siéntate y revisa con cuidado los números. El cuidar las finanzas personales también tiene que ver con cuidar tu amor propio.

Virgo

Tu cuerpo te pide dormir más en estos días, ya que has estado muy estresado y eso te ha llevado a consumir más azúcar. Es importante que te actualices en el trabajo debido a que hay problemas que aún no se resuelven.

Libra

Una pareja de viejos casados te dará consejos de amor; escucha con atención, pero recuerda que no todo lo que te digan es Ley. Ten clara cuáles son tus convicciones y creencias.

Escorpio

Los aprendizajes que has adquirido a lo largo de estos días te ayudarán a mejorar en tu trabajo, por lo que es clave que hables con honestidad sobre tus conocimientos. Trata de comer un poco menos antes de dormir.

Sagitario

Este jueves 16 de marzo del 2023 tus amigos te invitarán a divertirte al máximo, así que los astros te recomiendan salir. Eso sí, trata de no gastar de más, ya que tu economía no es buena.

Capricornio

Si alguien en tu trabajo te ofrece consejos para crecer, hazle caso. El amor no siempre tiene lógica, así que si sientes algo especial por una nueva persona, habla de ello y sé feliz.

Acuario

Si no quieres perder a tu pareja, es clave que busques una forma de pasar más tiempo con él. En temas de dinero, sigue ahorrando como hasta ahora y lograrás tus metas de mitad de año.

Piscis

Querido Piscis, tienes que ser más cuidadoso con tu garganta, ya que andas a punto de enfermarte. Trata de mantener viva la llama del amor con tus seres queridos.

Fuente: Tribuna