Lo saca del clóset: Esposa de cantante traiciona al 'amante' de Erik Rubín tras divorcio de Legarreta

Ciudad de México.- Luego del momento que protagonizaron Erik Rubín y el integrante de Kabah Apio Quijano en el escenario del 90's Pop Tour, donde casi se besan y coquetearon muy juntitos, es ahora la esposa de otro cantante quien lo saca del clóset pues le pide ¡que coquetee con su marido! Sí, luego del divorcio de la conductora del programa Hoy Andrea Legarreta y el exTimbiriche surgieron rumores de que Erik y Quijano presuntamente tendrían un romance, pese a que ambos lo negaron.

Luego de que en febrero pasado Rubín anunciara su separación luego de 22 años de matrimonio, no tardó en circular el rumor de que él habría decidido divorciarse de la presentadora porque presuntamente tendría un romance homosexual con Quijano, pese a que ambos sostuvieron siempre que era solo espectáculo y que no había nada más que una amistad entre ellos.Y ahora tras desatar especulaciones, es la esposa de un compañero de Erik en Timbiriche, Benny Ibarra, quien habla al respecto.

Benny Ibarra y su esposa

Celina del Villar, esposa de Benny se pronunció al respecto de la polémica que surgió luego de que Apio fuera señalado como el tercero en discordia de la relación entre Andrea Legarreta y Erik Rubín, tras el coqueteo que muestran los cantantes en los conciertos de los 90's Pop Tour. Debido a que Benny Ibarra también forma parte del espectáculo, es que Del Villar confesó que, contrario a otras mujeres, ella no dudó en hablar con el integrante de Kabah para alentarlo a que provocara al exTimbiriche durante el show.

"La historia es así, el Apio intenta besar a Erik, y mi marido se fajonea al Apio, entonces, a ver ¿qué les puedo decir?, en este último concierto en Monterrey, que fue la despedida de Erik y de Benny dentro del 90’s, yo llegué al camerino a decirle al Apio: ‘espero que esta vez no me falles, porque es el último concierto de Benny y te tienes que aprovechar de eso’, (me dijo) 'ok, ok'", contó la modelo y conductora de televisión en entrevista para el programa Ventaneando de TV Azteca.

Erik Rubín y su polémico momento

De la misma manera, Celina señaló que parte del gran revuelo que provocó esta escena fue precisamente por la difusión que le dieron los medios de comunicación. "Está divertido, es un show, el que hayan causado a nivel mediático polémica, ustedes mismos sabían que eso no era real", declaró. Por último, la esposa de Ibarra manifestó que al igual que Erik Rubín y Andrea Legarreta vivió momentos de crisis en su matrimonio.

"Yo voy para 35 años con el mismo, sería muy aburrido si no hubiera altas y bajas, y si no hubiera de pronto inestabilidad para que en los momentos estables, respires y te des cuenta de lo bueno que es cuando las cosas van bien, nosotros desde que descubrimos la terapia individual y de pareja las cosas van bien", contó, abriendo su corazón para el programa de Pati Chapoy.

