Luto en la música: Tras asesinar a su madre y dura enfermedad, muere famoso artista en la cárcel

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El mundo del espectáculo está de luto luego de confirmarse la muerte de un importante músico, quien fue baterista de Eric Clapton. Se trata de Jim Gordon, coautor del clásico tema Layla, además de que también participó en el disco Pet Sounds de The Beach Boys. El artista falleció en prisión a los 77 años, pues llevaba 40 encarcelado por haber asesinado a su madre. La causa del deceso paralizó a todos.

El baterista nació bajo el nombre de James Beck Gordon en Los Ángeles, California en 1945 y antes de acabar preso, Gordon fue miembro del 'Wrecking Crew', un colectivo de músicos de sesión que trabajaba en cientos de grabaciones de estudio en los años 60. Entre los discos en los que apareció están Gentle on My Mind de Glen Campbell y Classical Gas de Mason Williams. En la década de los 70's tocó en You're So Vain de Carly Simon, tema que alcanzó el número 1 en la lista Hot 100 de Billboard.

Jim Gordon (QEPD)

También participó en It Never Rains in Southern California de Albert Hammond, además de canciones y álbumes de John Lennon, Frank Zappa, Alice Cooper, los Everly Brothers o Tom Petty, entre muchos famosos más. Junto a Eric Clapton se unió a Derek and the Dominos, quienes lanzaron un único álbum de estudio llamado Layla and Other Assorted Love Songs en 1970. Gordon también realizó una gira a principios de los años 70 como miembro de la famosa banda Mad Dogs & Englishmen de Joe Cocker.

La muerte de Gordon fue confirmada por el publicista Bob Merlis, quien manifestó que murió el pasado 13 de marzo por causas naturales "después de un largo encarcelamiento y una batalla de por vida contra una enfermedad mental". Su deceso ocurrió en un centro para tratar problemas mentales de reclusos en Vacaville, California. Gordon fue diagnosticado de alcoholismo y esquizofrenia y cumplía una condena por haberle quitado la vida a su madre, Osa Marie, con un martillo.

De acuerdo con varios portales, fue a finales de los años 70 cuando Gordon comentó que empezó a escuchar voces, pero el músico fue solo diagnosticado de alcoholismo posterior a una adicción a la heroína. Durante el juicio en el cual recibió su sentencia por asesinar a su madre, salió a la luz que también padecía esquizofrenia, una dura enfermedad mental que no le fue tratada hasta estar en prisión.

Fuente: Tribuna