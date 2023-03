Mariana Echeverría hace inesperada confesión en 'Hoy' tras perder un bebé y 16 años en Televisa

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La famosa presentadora Mariana Echeverría, quien llegó a las filas de Televisa hace más de 16 años, dejó sin palabras a todos los televidentes debido a que este jueves 16 de marzo realizó una inesperada confesión en la reciente transmisión del programa Hoy tras sufrir la difícil pérdida de un bebé. La también actriz nacida en CDMX dijo que a como dé lugar le dará un hermanito a su hijo Lucca.

La querida integrante del show nocturno Me caigo de risa en Canal 5 platicó ante las cámaras del matutino de Las Estrellas cómo ha hecho para lidiar con el aborto espontáneo que tuvo recientemente ya que ella anhelaba volver a embarazarse. Como se recordará, Mariana compartió la terrible noticia en un Live con sus seguidores de Instagram, dejándose ver ahogada en llanto pues aún era muy reciente su pérdida.

Echeverría, quien también ha trabajado en proyectos del Canal Unicable como Doble Sentido, El Gran Chapuzón y más recientemente en el show nocturno Faisy Nigths, habló ante los micrófonos de Hoy y recalcó que no puede asimilar que no ha podido darle un hermanito a Lucca: "Son cosas bien fuertes, porque hay mujeres que no quieren embarazarse y tienen bebés y hay unas que quieren y no pueden", expresó.

No obstante, la ganadora de la primera temporada del reality matutino Las Estrellas Bailan en Hoy comentó que está confiada en que las cosas deben de ser así por una razón: "Es un proceso bien complicado, creo que solo el de allá, Dios, tiene la respuesta de cuándo te manda las cosas, a qué hora, a quién y por qué", dijo la también empresaria e influencer. Y dijo que ella y su esposo Óscar Jiménez, portero del Club América, harán todo lo posible por agrandar la familia.

Esto incluye la posibilidad de adoptar un bebé: "Yo soy de la idea y le dije a mi esposo que, si no podemos tener otro bebé, me gustaría adoptar, yo creo que sí adoptaría, me gustaría que mi hijo estuviera acompañado". Mariana relató que primero intentarán darle un hermano a Lucca de forma natural pero si no resulta posible, iniciarán este proceso: "o crecí con hermanos, Oscar (Jiménez) creció con hermanos, entonces sí me gustaría. Sé que el proceso es muy complicado, pero si Dios no me manda otro hijo, yo sí adoptaría".

La también exintegrante del desaparecido programa Se Vale comentó que ella no sabe cómo ha hecho para superar la pérdida del bebé: "No sé cómo lo asimilé pero las mujeres somos bien fuertes, te lo juro, que Dios nos manda la fortaleza no sé de dónde", declaró. Sin embargo, resaltó que los primeros días fueron muy duros, sobre todo porque se culpaba del aborto: "Sí estuve llorando y me preguntaba el porqué, por qué a ti, pero luego dices es algo qué pasa".

Ahorita no quiero (embarazarme) ya cuando acabe de trabajar en Me caigo de risa, ahora sí a hacer la tarea que corresponde", añadió.

