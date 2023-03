¿Sale del clóset? Carlos Rivera da golpe a Cynthia Rodríguez al hacer íntima confesión en Televisa

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El aclamado cantautor Carlos Rivera, quien comenzó su carrera en TV Azteca como alumno del reality La Academia, de nueva cuenta dio mucho de qué hablar debido a que hizo una íntima confesión ante las cámaras de Televisa sobre su matrimonio con Cynthia Rodríguez. Como se recordará este par de artistas siempre ha sido señalado por tener un romance 'falso' y que internautas afirman que él es gay.

Debido a todos los chismes que le inventan, tanto la presentadora de 38 años como el originario de Tlaxcala han manifestado que su vida de pareja quedará siempre fuera de las cámaras y es por ello que poco se sabe sobre su relación sentimental. Luego de más de 6 años de noviazgo, Cyn y Carlitos celebraron su boda en el mes de junio del 2022 en la ciudad de Madrid, a puerta cerrada y con un reducido número de invitados.

Luego de volver a México y reanudar su carrera profesional, tanto la exconductora del matutino Venga la Alegría como el cantante se han negado a compartir detalles de cómo fue el gran día y cómo la han pasado ahora que ya están casados. Sin embargo, en una reciente plática con Televisa Espectáculos Rivera abrió su corazón e hizo impactantes confesiones. Una de las primeras preguntas que respondió es cómo ha sido su matrimonio.

El investigador del reality ¿Quién es la máscara? aseguró que su relación no ha cambiado ni un poco y que la están pasando muy bien: "Bien, soy feliz, la verdad. Tenemos una vida muy tranquila, realmente siempre la hemos llevado, no es como que haya cambiado porque ya llevamos muchos años juntos, fue más bien la celebración". Posteriormente Carlitos explicó porqué razón no usa el anillo de boda mientras que su esposa no se lo quita.

Carlos aclaró porqué no usa el anillo de boda

El intérprete de 37 años asegura que esta joya simboliza algo muy especial de su vida privada y no quiere mezclarlo con el trabajo: "Me gusta separar la parte del artista con la parte de la persona. De hecho, una vez en ¿Quién es la Máscara? dije una frase, le dije en broma, pero no es tan en broma, de que al final, yo como artista siempre voy a ser de mi gente, de mis fans y como persona, ahí sí, le pertenece a mi mujer y a mi familia", explicó.

El exacadémico relató que además tiene miedo de extraviar el anillo cuando se encuentra trabajando y dijo que prefiere usar la argolla cuando sale con su esposa o está en el hogar: "Cuando trabajo, la mayoría de las veces, no me lo pongo. Y también porque si no luego se me pierde. Bueno, en mi casa, cuando vamos a cenar o estoy en mi vida normal, ahí sí lo traigo siempre", recalcó Rivera, quien anunció una nueva gira musical titulada Un tour a todas partes.

Fuente: Tribuna y Twitter @TvsEspectaculos