Salió del clóset: Tras bajar 15 kilos y veto de Televisa, conductora deja 'VLA' y vuelve a 'Hoy'

Ciudad de México.- Una polémica conductora y cantante, quien en 2021 fue vetada de Televisa por aceptar irse a trabajar a TV Azteca, sorprendió a toda la audiencia debido a que hace varias horas reapareció en el programa Hoy. Se trata de la reconocida Chiquis Rivera, quien en los últimos meses ha sorprendido al bajar más de 15 kilos luego de haber luchado durante años contra las críticas a su peso y físico.

La hija de la fallecida Jenni Rivera, quien murió en un trágico accidente aéreo durante el 2012, ha confesado que años atrás a ella le avergonzaban varios aspectos de su cuerpo como sus kilos de más y las canas de su cabello, pero dijo que en la actualidad está muy feliz de ser la persona que es: "Bajar de peso me ha ayudado mucho, siempre he sido una mujer muy segura, pero ahora me siento mejor", dijo hace algunas semanas.

Hace un tiempo Chiquis sorprendió a sus seguidores pues luego de acabar anunciar su divorcio del también músico Lorenzo Méndez, confesó que se consideraba "20 por ciento lesbiana" y admitió que en su juventud había tenido un romance lésbico que su fallecida madre jamás aceptó. Fue a través de su podcast 'Chiquis and Chill' donde la sobrina de Lupillo Rivera recordó que tuvo un romance con otra mujer cuando tenía 23 años.

Hace un par de años el periodista Álex Kaffie reportó que los ejecutivos de Televisa amenazaron a la cantante de regional mexicano por colaborar con la empresa del Ajusco participando en Los Premios de la Radio y aseguró que interpusieron un veto en su contra: "Por medio de su representante, Televisa le ha advertido a Chiquis Rivera ¡que será vetada! si se presenta en los Premios de la Radio", informó el 'Villano'.

Sin embargo, estos resultaron ser simples rumores ya que la mañana de ayer miércoles 15 de marzo Chiquis regresó al Canal de Las Estrellas a través del programa Hoy. Resulta que la cantante de 37 años alarmó a todos los televidentes debido a que se difundió un comunicado de prensa en el que aseguran canceló su gira Abeja Reina en un par de ciudades de México debido a que temía por su seguridad.

Presuntamente la hija de la 'Diva de la Banda' no presentará su show en Matamoros y Monterrey porque habría recibido amenazas, según lo que se dice en redes. No obstante, los conductores de Hoy recalcaron que ni Chiquis ni su equipo de trabajo han confirmado esta versión, por lo cual podrían ser solo chismes: "Tomando en consideración la situación actual que se vive en el noreste de México y poniendo siempre como prioridad la seguridad, hemos decidido posponer los shows de la gira Abeja Reina", se lee en el comunicado.

