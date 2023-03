Se volvió mujer: Tras 24 años en Televisa y un divorcio, actor fracasa en TV Azteca y se une a 'Hoy'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Un famoso conductor y actor, quien comenzó su carrera en Televisa hace casi 24 años y que ha dado de qué hablar por transformarse en mujer, de nueva cuenta dio un duro golpe al rating del matutino Venga la Alegría debido a que este jueves 16 de marzo regresó como invitado especial al foro del programa Hoy. Se trata de Adrián Uribe, quien el pasado 2022 presuntamente intentó unirse a las filas de TV Azteca y fracasó.

El famoso comediante llegó a la televisora de San Ángel en 1999 presentando su show en el extinto programa Humor... es los comediantes y luego se unió a los proyectos La Hora Pico, La Parodia y 100 Mexicanos Dijieron. En estos proyectos Adrián ha interpretado a personajes como 'El Vitor', 'Poncho Aurelio' y 'Carmelo', por lo que hasta ha salido del clóset. Además durante el año 2020 el mexicano tuvo la oportunidad de protagonizar el melodrama Como tú no hay dos.

Sin embargo, el año pasado el esposo de la modelo Thuany Martins, quien se divorció de Karla Pineda desde 2008, decidió no renovar su contrato de exclusividad en Televisa para buscar ofertas fuera de la empresa pero no encontró ninguno. El querido conductor dio varias entrevistas exclusivas al programa Ventaneando de Pati Chapoy, sin embargo, nunca se concretó su ingreso a la empresa porque supuestamente se puso "muy exigente".

Adrián en 'Ventaneando'

De acuerdo con el canal de YouTube Chacaleo los altos mandos de Televisión Azteca no quisieron contratar a Uribe porque aseguran que quería un contrato millonario. Además mencionaron que había sido vetado de Televisa por "malagradecido" y por haberse ido a pedir trabajo a la competencia. Sin embargo, meses más tarde retornó al Canal de Las Estrellas conduciendo su su propio programa De Noche Pero Sin Sueño.

Debido al éxito que tuvo este late night show, el presentador recibió la oportunidad de realizar una segunda temporada y la mañana de este jueves 16 de marzo llegó al programa Hoy para contar todos los detalles. En la plática que tuvo con el elenco del matutino, Adrián reveló que en el arranque de esta edición Maluma será el padrino y que además tendrá de invitados a famosos como Erick Elías, Carlos Rivera, Prince Royce, Pepe Aguilar y muchos más.

Asimismo, el querido conductor se dio la oportunidad de bromear con Galilea Montijo y el resto de conductores sobre la ola de separaciones que vivieron en las últimas semanas: "Me dijo Adrián '¿tienes Covid? para saludarte o no' y le dije 'no, aquí el bicho más fuerte que hay es el de los divorcios", comentó 'La Gali', mientras que él añadió que podría propagarse esta epidemia a su hogar:

Yo no quería venir porque yo estoy felizmente casado y dije si voy a Hoy mañana mismo saco mi comunicado", relató desatando las risas.

Fuente: Tribuna y YouTube Programa Hoy