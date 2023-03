Shock en Televisa: Christian Estrada se une a Julián Gil para hundir a Ferka y ella los destroza

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Hace algunas horas el polémico influencer Christian Estrada llegó como invitado especial al programa ¡Siéntese quién pueda!, conducido por Julián Gil, y sorprendió a todos los televidentes al hacer fuertes declaraciones en contra de su exprometida Ferka, quien lo ha señalado de ser un mal padre. El también modelo declaró que la exactriz de TV Azteca no le permite ver a su hijo Leonel y dijo que le está exigiendo una fuerte suma de dinero.

Como se sabe, los artistas se conocieron mientras participaban en el programa Guerreros 2020 de Televisa, se volvieron novios a las cuantas semanas y 1 año después se convirtieron en padres, pero lamentablemente su relación se desgastó demasiado mientras formaron parte del reality Inseparables: Amor al límite. Desde finales del pasado 2022 Ferka denunció a 'El Sina' por no hacerse responsable del niño y por abandonarlos a ambos.

Luego de meses en polémica, la tarde de ayer miércoles 16 de marzo Estrada decidió romper el silencio ante las cámaras del programa ¡Siéntese quién pueda! e hizo fuertes declaraciones en contra de la madre de su hijo: "Te voy a ser sincero, me está pidiendo una cantidad que no es posible, eso es lo que ella está pidiendo para ella, ella lo ve por ella misma, no por el niño", dijo asegurando que su exprometida lo único que quiere es beneficiarse económicamente:

Yo no tengo problemas de darle todo a mi hijo, pero tampoco le voy a pagar a ella sus vacaciones con el tipo que anda. Yo no estoy pidiendo nada más, yo quiero ver a mi hijo, convivir con mi hijo", añadió.

De hecho Christian incluso se dejó ver conmovido hasta las lágrimas al hablar de lo difícil que ha sido estar lejos de su hijo Leonel y le envió un fuerte mensaje a la exconcursante de Las Estrellas Bailan en Hoy: "Voy a aprovechar esta oportunidad, le pido que abra su corazón y que piense en el niño, no pienses en ti, hay que ser lo mejor para el niño, no soy un padre ausente, soy un padre presente, solo permítemelo serlo", dijo con la voz entre cortada.

Como era de esperarse María Fernanda Quiroz, nombre de pila de la actriz, reaccionó a las declaraciones de su expareja y lo acusó de estar mintiendo en televisión internacional: "Cuánta mentira aquí", escribió en los comentarios de Instagram. Asimismo, la intérprete de melodramas como Se busca un hombre, Pasión morena y Las Bravo arremetió en contra de Julián Gil por apoyar a Estrada pese a que él se dice defensor de los derechos de los niños.

Y es que como se recordará, el galán argentino mantiene una batalla legal contra su expareja Marjorie de Sousa acusándola de no permitirle convivir con su hijo Matías pese a que él sí paga pensión y se hace responsable: "¿Cómo es la vida ?… un padre implorando ver a su hijo ,pidiendo en su programa que lo dejen ser parte de su vida y el otro desaprecio de la vida de su hijo . Ni un peso , ni un mensaje", dijo contundente.

Ferka arremetió contra Christian y Julián

Fuente: Tribuna