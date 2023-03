Tras dejar Televisa por TV Azteca, Adal Ramones vuelve a San Ángel y sacude con inesperada noticia

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Es posible que Adal Ramones sea uno de los conductores más importantes de Televisa de inicios de la década de los 2000 y finales del siglo XX, esto es debido a la gran relevancia que llegó a tener Otro Rollo, late show que recibió a grandes figuras entre sus invitados, tal fue el caso de Britney Spears, Backstreet Boys, Coldplay, NSYNC, Shakira, Ricky Martin y T. A. T. U; por otro lado, los monólogos del comediante eran icónicos, lo que provocó que miles de personas se sintieran decepcionadas cuando se anuncio el cierre del espectáculo.

A raíz de esto, Adal se dedicó a aparecer en otros programas como ¿Y ahora qué hago?, así como también apareció como invitado en otros proyectos como Cero en conducta, Diseñador ambos sexos y Mujeres asesinas. Años más tarde, Ramones incursionó en un nuevo programa, STANDparados, donde realizó una labor similar que en Otro Rollo. También se le vio en Hoy, último programa en el que participó bajo el cobijo de Televisa.

Adal Ramones fue uno de los conductores más importantes de Televisa

Para el 2017 llegó a Protagonistas de Nuestra Tele en RCN, empresa colombiana y en el 2018 arribó a la competencia directa de Televisa, para competir en uno de sus programas insignia, La Academia. El último show que condijo para TV Azteca fue DON'T No lo hagas y, finalmente, en este 2023, anunció su regreso a San Ángel con un nuevo programa, pero esto no fue todo, ya que, también dio otra noticia que nadie se esperaba.

Resulta ser que Adal está a punto de conducir un nuevo programa de concursos, Mi famoso y yo, pero la verdadera sorpresa es que, mientras Ramones se encargará de la conducción, su "hermano gemelo" fungirá como uno de los jueces de este show. Esta noticia podría conmocionar a más de uno, puesto se desconocía que el anfitrión de televisión contaba con un familiar en el medio y, para mayor sorpresa, esta persona sería un reconocido protagonista de telenovelas.

Se trata de nada más y nada menos que de Gabriel Soto, ¡así como lo lees! Como ya estarás intuyendo todo se trataba de una broma del propio Adal, quien se encargó de presentar al novio de Irina Baeva como su gemelo: "Me confunden con él en la calle, somos gemelos, hasta que decidí ponerme pupilentes de color para que no nos confundieran", declaró el histrión entre risas y bromas.

Esta presentación estuvo acompañada por una serie de fotografías que el propio Adal Ramones habría seleccionado del álbum familiar: "Te digo algo, hay cuatro fotos que no eres tú porque no encontré más y puse algunas mías", aseguró el famoso conductor. Por su parte, Gabriel Soto no pudo evitar ocultar una sonrisa y destacar que ambos son "igualitos". El programa se estrenará el próximo 19 de marzo.

Fuentes: Tribuna