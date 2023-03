Tras salir del clóset y 41 años en Televisa, villano reaparece de luto y revela última voluntad

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Un famoso actor de telenovelas, quien lleva más de 41 años en las filas de Televisa y que salió del clóset desde hace tiempo, dejó en shock a la prensa debido a que hace algunas horas reapareció devastado y de luto por una difícil pérdida y además reveló cuál es su última voluntad. Se trata del querido Alejandro Tommasi, quien fue parte del reciente homenaje póstumo a don Ignacio López Tarso.

El histrión de 65 años comenzó su carrera en la televisora de San Ángel desde los 80's y ha sido parte de entrañables melodramas como Colorina, El extraño retorno de Diana Salazar, María la del barrio, Tres mujeres, El manantial, Alborada, Destilando amor, Corazón indomable y Quererlo Todo. Mientras que en teatro ha destacado por Aventurera, donde se volvió mujer para interpretar al personaje de 'Bugambilia'.

Hace unos años Alejandro alarmó a sus fans luego de que escribió una carta suicida haciendo fuertes declaraciones pues habló sin tapujos sobre su depresión. Y es que el intérprete mexicano no la pasó nada bien luego de culminar su noviazgo con un hombre llamado Óscar Ruiz, con quien tuvo un romance de 15 años. El famoso acusó de violencia a su exprometido e incluso dijo que estuvo a punto de morir a manos de él.

Hace varias horas Tommasi, quien el pasado 2022 denunció que le habían quitado su contrato de exclusividad en Televisa y se fue a trabajar a Telemundo, se hizo presente en el Teatro Jorge Negrete, ubicado en las instalaciones de la Asociación Nacional de Autores (ANDA), debido a que se rindió un nuevo homenaje a López Tarso, quien murió el pasado sábado 11 de marzo luego de serios problemas de salud. El actor participó en este evento leyendo un poema para el fallecido histrión.

A su salida del homenaje, reporteros de distintos medios buscaron al villano de novelas de Televisa para preguntarle cuál era su sentir ante la partida de don Ignacio: "Ya lo hemos estado despidiendo todos estos días y sí, es una pérdida muy grande, no hay mucho qué decir, fue un gran actor, primerísimo actor, el mejor actor del mundo y además un gran amigo, un maestro, gran líder, gran diputado", relató muy conmovido.

Posteriormente Alejandro fue cuestionado sobre cómo le gustaría que fuera su funeral y reconoció que él morirá solo: "Pues no sé como decirte, uno nunca piensa en eso, yo no tengo a nadie atrás de mí, una familia que tome estas decisiones". Sin embargo, resaltó que su último deseo es tener cristiana sepultura: "Yo quisiera que si muero, me lleven al hoyito que tengo compradito y ahí me dejen, yo no quiero que me cremen, quiero que me entierren", dijo y añadió que ya tiene todo listo para cuando eso ocurra.

Quiero que me coman los gusanos", expresó desatando risas.

Fuente: Tribuna y YouTube Edén Dorantes