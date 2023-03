(VIDEO) 'Bomba' sacude a Televisa: Exintegrante de 'La Voz México' señala a Kalimba por acoso

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Quizá para muchos el nombre de Melissa Galindo no sea tan reconocido; sin embargo, se ha mantenido en tendencia desde hace algunas horas pues la originaria de Culiacán, Sinaloa, denunció a través de las redes sociales al exintegrante de OV7, Kalimba, por haberla acosado sexualmente hace tres años, evento que incluso narró mediante una transmisión en vivo que dejó 'en shock' a los internautas.

De acuerdo con lo expuesto por la cantante de 34 años de edad quien además fue parte de los concursantes de La Voz México, la disquera de Kalimba le había ofrecido un contrato, algo que ella aceptó dado que si interés en incursionar en el medio era algo que había buscado desde hace muchos años; sin embargo, tuvo un momento incómodo con el exintegrante de OV7 que la llevó a romper el silencio y exhibirlo de manera pública.

La cantautora explicó que durante una presentación en Monterrey del intérprete de Tocando Fondo, éste la invitó a abrir el show, por lo que al término del mismo, tanto ella como otros partícipes decidieron salir a cenar; no obstante, el grupo quería seguir la fiesta en un antro, algo que ella no buscaba hacer y en su lugar optó por retórnalo al hotel donde se habían hospedado. Fue de camino al lugar donde comenzaría el acoso.

"Yo iba sentada normal y me agarró la rodilla y me empezó a decir que había escuchado muy buenos comentarios de mi proyecto, que le gustaba mucho, que estaba muy emocionado. Le dije: 'Qué cool, mil gracias por apoyar mi proyecto'", dijo la cantante.

En tal transmisión en redes sociales, Galindo además narra que Kalimba se había excedido en el consumo de alcohol, por lo que insistió que éste ya no solo le tocó la rodilla sino que comenzó a dirigirse hacia su zona íntima, lo que la obligó a apretar las piernas a modo de protegerse. “"No dije nada, capaz fue sin querer para que hago un lío, estoy con su gente, con su equipo, ni al caso de hacer un lío", continuó narrando.

El relato continúa con una anécdota que ésta viva durante la cuarentena, misma donde se percató que tanto Kalimba como su manager, quien a la vez se encargaba de manejar su carrera, le habían estado llamando a su celular; al devolver la llamada, notó que estaban borrachos, ambos insisten le hagan llamado para unírselos en una fiesta pero simplemente se negó, lo que los llevó a dirigirse a la casa de la cantante con el afán de convencerla, por lo que en lugar de quedarse en su departamento, los convenció de seguir la fiesta en casa del exOV7.

"Me vuelve a agarrar la rodilla y me vuelve a decir lo mismo y volví a sentir la mano hacia arriba, pero esta vez movió los dedos y ahí sí me quedé en shock, me volví a cerrar y me fui aterrada a su casa".

Al restar la historia de cómo vivo acoso por parte del cantante, Melissa Galindo aseguró que mientras esperaba un taxi de aplicación en casa de Kalimba, este se acercó de nueva cuenta a ella y le dijo: "Qué rico nos besamos tú y yo, me puse bien caliente", a lo que esta le aseguró que jamás se habían besado; incluso, remarcó que sólo la había invitado a participar en un video musical pero n se concreto. Tras seguir insistente, la cantautora aseguró que el cantante se puso más insistente. "Y me empezó a decir: 'vamos arriba a una cog… rápido, nadie se va a enterar soy negro como te gusta'. (Le respondí): '¿es en serio?, dime que estas bromeando".

Con el fin de justificar el motivo por el que exhibía al cantante, Melissa dijo que este evento que ella había vivido esperaba le sirviera de experiencia a otras mujeres para no quedarse calladas y denunciar a sus acosadores, pues dejó claro que son ellos los que deberían temer a las víctimas y no al revés. Hasta ahora, el cantante involucrado no se ha pronunciado por este relato que de nuevo lo coloca en el ojo del huracán ya que en el pasado fue acusado por abusar de una fan quien entonces era menor de edad.

