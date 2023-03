VIDEO: ¿Es la nueva Martha Debayle? Destrozan a Jacqueline Bracamontes por esta razón

Comparta este artículo

Miami, Estados Unidos.- A comienzos de este 2023, Martha Debayle se convirtió en tendencia en redes sociales por un antiguo video en el que compartía sus consejos del buen anfitrión, en el que incluso, mostró que a las latas de refresco les colocaba calcetines, esto para cubrir los "feos" diseños de dichos empaques. Es bajo este contexto que, en días recientes, la afamada protagonista de novelas, Jacqueline Bracamontes publicó en clip en YouTube en el que hizo enfadar a sus seguidores, casi de la misma manera que la locutora de W Radio en el mes de enero.

Como algunos sabrán, si bien Bracamontes dejó de aparecer en las pantallas de Televisa desde el año 2017, aunque esto no impidió que continuará con su carrera en la televisión, pero esta vez lo hizo bajo el cobijo de Telemundo, donde rápidamente se convirtió en una conductora reconocida. A su vez, la actriz de Sortilegio y Las tontas no van al cielo abrió su canal de YouTube, donde comparte contenido de estilo de vida.

Resulta ser que la semana pasada, Jacky compartió un video en donde muestra cómo suele armar el lunch de sus cinco hijas, algo que es usual en plataformas como TikTok, el problema llegó cuando mencionó que no lo hacía sola, puesto cuenta con gente que la apoya a hacerlo, es decir, servidumbre: "Todo el mundo me pregunta cómo le haces para hacer cinco lunches en la mañana, 6:30 de la mañana. Obviamente no lo hago sola. Tengo gente que me ayuda que la verdad que son lo máximo, pero ya saben qué es lo que tienen qué hacer porque lo tenemos planeado. Bueno ante yo organice el lunch; les hice una lista de lo que mis hijas deberían comer todos los días".

Acto seguido, la famosa comenzó a comentar el menú que solía preparar para sus hijas, mientras mostraba unos tuppers especiales que ayudaban a que la comida se mantuviera caliente. La actriz de Rubí (2004) también mencionó que sus hijas comían chips de camote, los cuales asaba en freidora de aire. Dichos electrodomésticos no suelen ser comunes en los hogares de los mexicanos promedio, por otro lado, las personas no cuentan con servidumbre que los apoye a preparar este tipo de almuerzos, por lo que las críticas estuvieron a la orden del día en la sección de comentarios de YouTube.

Algunos de ellos no eran precisamente agresivos y se encargaron de exponer que no toda la gente cuenta con los recursos que ella, tal y como menciona la siguiente usuaria: "Jacky yo casi todos los días les preparaba dos o tres taquitos de tortilla, papitas con chile. Se los ponía en papel aluminio y en una bolsa que les dan en el supermercado. A cada uno le ponía su juguito o agua", "En el super hay tupper genéricos de 24 pesitos re buenos", declaró alguien más.

Mientras que algunos acusaron a la actriz de ser la nueva Martha Debayle por presumir que tiene nanas: "No pues ella no hace nada, solo espera sentada o dormida a que se haga todo", "Pobre de la señora que se para a las 4:00 de la mañana", ""Hasta creen que ella les hace su lunch... Son las sirvientas... ella ni siquiera se moja las manos", "Se ve que no es ella la que prepara el lonche, hasta partió la granola", "Pobres chicas las que preparan las loncheras, ya parece restaurante".

