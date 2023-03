Adiós Televisa: Tras rumores de infidelidad y ruptura, Irina Baeva y Gabriel Soto se van de México

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La famosa pareja de actores Gabriel Soto e Irina Baeva dejaron en shock a toda la audiencia de Televisa debido a que desde hace varias horas abandonaron México luego de meses metidos en chismes sobre su posible ruptura. Como se recordará, durante meses se especuló que el protagonista de melodramas y la actriz oriunda de Moscú, Rusia, finalizaron su compromiso matrimonial.

Los rumores apuntaban a que la también modelo de 30 años presuntamente era una "novia tóxica" e incluso el periodista Álex Kaffie en una ocasión hasta reportó que habría golpeado al exmarido de Geraldine Bazán. Por otro lado también surgieron versiones de que el histrión mexicano quedó enamorado de su compañera Sara Corrales mientras grababan juntos la exitosa telenovela Mi fortuna es amarte donde la hicieron de pareja.

Además durante meses Soto e Irina dejaron de aparecer juntos en público y además no compartían contenido en sus redes sociales, lo cual dio pie a que surgieran más especulaciones sobre su presunta separación. No obstante, tanto el galán de proyectos como La Madrastra, Soltero con hijas y Antes muerta que Lichita y la actriz rusa ya negaron estar distanciados y han vuelto a gritar su amor a los cuatro vientos.

En una reciente entrevista con el matutino Sale el Sol, Gabriel desmintió que haya algún problema con su aún prometida y dijo que los planes de boda siguen en pie: "Estamos bien, es que es muy chistoso, si no nos ven en redes sociales, no estamos juntos, y no necesitamos estar subiendo cosas, todo está perfecto", expresó. Por su parte Baeva ya no ha querido platicar con la prensa pues está cansada de que crean más a lo que dicen terceras personas.

Para dejar atrás todo el mal rato que han pasado en las últimas semanas, este jueves 16 de marzo Irina y Soto decidieron salir a respirar nuevos aires y abandonaron la CDMX y además territorio mexicano para emprender una nueva aventura. Mediante sus historias de Instagram, la villana de telenovelas como Amor Dividido y Soltero con hijas mostró que ella y su futuro esposo estaban tomando un vuelo pero no compartió a dónde.

Poco después la guapa actriz ya anunció que se encontraban en la ciudad de Los Ángeles, California, en Estados Unidos. ¿La razón? Gabriel y ella acudieron a este destino debido a que están apoyando al boxeador mexicano Oscar Duarte, quien este fin de semana tendrá una pelea. De hecho el propio actor compartió una foto previo a la ceremonia del pesaje donde se puede ver que él es parte del equipo del mencionado pugilista.

