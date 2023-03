¿Adiós, 'Ventaneando'? Tras presunta orden de arresto, Pati Chapoy y Pedro Sola se van de TV Azteca

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Durante las últimas horas, el nombre de Pati Chapoy se ha convertido en tendencia en redes sociales por una presunta orden de arresto, en la que también estaría vinculado el actor y conductor de Ventaneando, Daniel Bisogno. Coincidentemente con ello, la titular del show de espectáculos de TV Azteca no se habría presentado a trabajar durante esta emisión del viernes, 17 de marzo, a su vez, hubo otro conductor que faltó en la sala más famosa de México, éste sería Pedrito Sola. Descubre qué fue lo que pasó.

Como algunos sabrán durante la jornada del día de hoy, la polémica conductora de AztecaUNO y su compañero, Daniel Bisogno, habrían recibido una orden de arresto por 36 horas, misma que habría sido impuesta por la propia Yuridia, después de que los anfitriones de televisión se burlaran de su aspecto físico en distintas ocasiones. Si bien, antes de la transmisión del show, Pati Chapoy se encargó de asegurar que la noticia sobre su presunta orden de arresto era falsa, las especulaciones incrementaron en la última transmisión porque no se le vio en cámaras.

Pati Chapoy se encuentra en el ojo del huracán por presunta orden de aprehensión

Quien sí se presentó al show fue Daniel Bisogno, mismo que también estaría involucrado en la supuesta demanda, sin embargo, durante la emisión se pudo ver al actor de Lagunilla mi barrio, bastante confiado y tranquilo. Incluso al inicio del programa fue el mismo conductor quien prometió que hablarían sobre lo ocurrido: "Han surgido muchos rumores en relación a nosotros público querido, por cuestiones que ya sabe usted, tenemos toda la información para que se quede con nosotros en 'Ventaneando' y hablaremos de ello con todo gusto".

Aunque esto no resultó ser cierto, ya que, conforme el show avanzaba, los conductores Linet Puente, Ricardo Manjarrez y Rosario Murrieta se mantuvieron lo más lejos posible del tema, aunque sí bromearon con respecto a ello. Finalmente, Bisogno despidió el programa y aseguró que el próximo lunes sí hablarían sobre ello: "Público querido ya nos tenemos que ir, lamentablemente ya no nos dio tiempo de explicar lo que está sucediendo con nosotros".

Daniel concluyó su despedida resaltando que no existe ninguna orden de aprehensión: "Estamos siendo tendencia en todas partes, pero no se crean lo que leen, la gente es muy tonta y se atreven a publicar cosas que no tienen la más remota idea de lo que están diciendo... el lunes no se pierdan 'Ventaneando'", cerró Bisogno. Aunque esta explicación no tranquilizó a la gente, quienes estipularon que si no se habló del tema fue porque la propia empresa se los habría impedido.

Como se mencionó anteriormente, el otro gran ausente del show habría sido Pedrito Sola, quien por razones desconocidas tampoco se presentó; cabe señalar que el conductor de 76 años no estuvo involucrado en el rumor de la orden de aprehensión, pese a ello no se le vio en el programa del día de hoy y al igual con lo ocurrido con Patricia Chapoy, se desconocen los motivos de su ausencia.

