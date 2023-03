Alarma en Televisa: Hija de Daniela Castro es hospitalizada de emergencia; esto se sabe

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La reconocida actriz Daniela Castro, quien lleva 4 años retirada de las telenovelas de Televisa luego de haber sido detenida por presunto robo en Texas, Estados Unidos, recibió un duro golpe en días pasados debido a que su hija Danka fue hospitalizada de emergencia. La joven actriz se negó a compartir detalles sobre sus problemas de salud en su reciente aparición en las redes sociales.

Hace algunas horas la también influencer, quien acaba de realizar su debut en la actuación con el melodrama ¿Qué le pasa a mi familia? (2021), utilizó sus historias de Instagram para contarle a todos sus admiradores y fans que había estado muy ausente debido a que llevaba días internada. En se puede ver a la hija de Daniela sentada sobre una camilla de hospital y con una sonda en la nariz, al parecer de oxígeno.

La nieta del fallecido músico Javier Castro Muñoz (qepd) empezó explicando que ella no quería mostrarse vulnerable ante la cámara debido a que su salud es algo muy personal, sin embargo, decidió hacerlo ya que ayer jueves tenía un compromiso con sus fans y no lo iba a poder cumplir. Resulta que Daniela, nombre real de la joven, tendría una plática con sus seguidoras pero debido a su hospitalización no podría realizarla.

No iba a subir este video porque es algo muy personal, pero lo voy a hacer, porque el día de hoy teníamos un zoom con muchas de ustedes, ya hablé con Yudi que es la encargada, ella sabe que estoy ingresada en el hospital", relató.

Danka revela que está hospitalizada

Danka también compartió con sus casi 70 mil seguidores que llevaba al menos cinco días hospitalizada y aunque prometió pronto tener esa videollamada con sus fans, no quiso revelar los problemas de salud que enfrenta: "Me tuvieron que internar de emergencia, no voy a dar detalles", añadió. Hasta el momento Daniela Castro no ha hablado sobre la hospitalización de su hija, por lo cual se desconocen más detalles.

Cabe resaltar que hace apenas una semana la villana de entrañables novelas como Cadenas de Amargura, Cañaveral de pasiones, Lo que la vida me robó, Una familia con suerte y Mi pecado había publicado una fotografía de su heredera ya que se encontraba celebrando sus primeros 20 años de vida: "Mi niña amada, feliz cumpleaños, te deseo lo más hermoso hoy y siempre, te amo", escribió Dani mientras que su colega y amiga Azela Robinson les respondió: "las amo".

Daniela publicó una foto de su hija

Como se sabe, 'La Castro' lleva al menos 4 años alejada de la actuación luego del fuerte escándalo que vivió por presuntamente robar ropa en una tienda de San Antonio, Texas. Afortunadamente se comprobó que ella no cometió ningún delito y tras quedar absuelta, hace unas semanas anunció en entrevista exclusiva con el programa Hoy que ya planea volver a las novelas: "Yo sé que soy inocente desde 2018... y ya regresaré".

Fuente: Tribuna y Twitter @programa_hoy