'Bomba' en Televisa: Melissa Galindo, exintegrante de 'La Voz', acusa a Kalimba de abuso y responde

Ciudad de México.- En Televisa una vez más acaba de soltarse una 'bomba' mediática, pues después de que la reconocida exintegrante de La Voz México y cantante mexicana, Melissa Galindo, empleara sus redes sociales para acusar de abuso al famoso y reconocido cantante, Kalimba, este decidió salir a defenderse y le dio una respuesta contundente, expresando que él emprendería acciones legales.

Galindo decidió alzar la voz sobre sus presuntos abusos la noche del pasado miércoles 15 de marzo, pues a través de un en vivo en su cuenta de Instagram, aseguró que hace tres años el cantante habría cometido este desagradable evento que la dejó en "shock", explicando que todo comenzó cuando él se puso en contacto con ella para que firmara en su disquera para grabar un disco, tras lo que realizaron un concierto juntos en Monterrey y estando pasado de copas la tocó indebidamente en "la vag..." sin consentimiento.

Dentro de las mismas declaraciones, la joven exparticipante del reality de canto de TV Azteca comentó que esa no fue la única vez que la tocó sin su consentimiento en su "vag...", sino que meses después de ese acto, él y su mánager la buscarían a su departamento ya ebrios para ir de fiesta, hecho a lo que aceptó para sacarlos de su casa, pero nuevamente en el carro la tocó de esa manera y ella decidió no tolerarlo y marcharse, momento en el que este la habría abordado pidiéndole directamente ir a la cama con él, usando lenguaje inapropiado aún cuando ella lo rechazó.

Este hecho ha generado un gran debate en las redes sociales, pues muchos han salido a defender al exintegrante de OV7, afirmando que sería incapaz de cometer tan terrible acto en contra de las mujeres o cualquier persona, sin embargo, otros comenzaron a recordar que hace 13 años fue acusado de violar a una joven menor de edad, señalando que le creían y apoyaban a Melissa en esta situación, incluso algunos pidieron que ya fuera detenido.

Ante esto, el intérprete de Tocando Fondo empleó sus redes sociales también para lanzar un comunicado en el que negó rotundamente, señalando que: "Quienes me conocen saben quién soy y cuál es mi forma de actuar en lo personal y en lo profesional. Siempre he respetado a todas las personas con las que he compartido un proyecto tanto sobre como debajo del escenario", agregando que no tenía nada que temer e iba a defenderse.

De igual forma, el colega de Erik Rubín mencionó que él tampoco va a quedarse callado y va a emprender acciones legales, pues no le parece justo que utilicen un movimiento tan importante para la mujer de forma incorrecta, además de que afecten su carrera con esto, dando a entender que Melissa estaría buscando venganza en su contra y evadir ciertas responsabilidades económicas, generando aún más revuelo.

Demostraré con pruebas y ante las autoridades, la falsedad de estas acusaciones de la mano de mi equipo legal. Admiro y celebro estos movimientos que le han dado voz a las mujeres, pero es muy triste que sean utilizados de manera incorrecta, ya sea por venganza para buscar un beneficio o para buscar evadir responsabilidades económicas y jurídicas", expresó Kalimba.

