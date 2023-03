¿Deja Televisa? Ahogada en llanto, Mariana Echeverría en 'Sale el Sol' da desgarradora noticia

Comparta este artículo

Ciudad de México.- De nueva cuenta la reconocida actriz y muy querida presentadora, Mariana Echeverría, recientemente se presentó en Sale el Sol brindando una entrevista en exclusiva, en la cual dio una desgarradora noticia sin poder contenerse y ahogarse en llanto, tratando de recuperar la compostura al recordar uno de los momentos más difíciles de su vida, ¿acaso va a dejar Televisa por esto?

Echeverría el pasado lunes 20 de febrero decidió sincerarse con sus millones de seguidores en Instagram, pues en un en vivo de dicha red social, Mariana expresó que había descubierto que estaba embarazada de casi dos meses y su corazón estaba lleno de alegría y felicidad dado a que lo había esperado meses, sin embargo, lamentablemente las cosas no salieron como se esperaba y tuvo un aborto espontáneo, por lo que perdió a su bebé.

Ante esto, la presentadora de Me Caigo de Risa mencionó que cuando se enteró de la noticia: "Llore sí, sí llore, me asusté, sí pero me tomé mi tiempo para asimilarlo y abrazar ese dolor y otra vez no dejarme caer, abrace aún más a mi Lucca y a Oscar y agradecí tenerlos en mi vida, y pues nada a intentarlo otra vez", declarando que no iba a rendirse con agrandar su familia y sabía que Dios los iba a apoyar en estos momentos.

Ahora, la mañana de este viernes 17 de marzo apareció ante las cámaras del matutino de Imagen TV, en donde confesó que realmente no la ha pasado para nada bien durante estas semanas que hizo oficial el hecho de que perdió al que sería su segundo hijo, pero que ha tratado de ser fuerte y no dejarse vencer en estos momentos, pensando en su hijo y estando todos unidos en familia para ir poco a poco.

Ante esto, mencionó que lo más complicado que ha sido para ella en este momento es el seguir trabajando, el tener que levantarse cada día para presentarse en los foros de la empresa de Emilio Azcárraga para las grabaciones de Me Caigo de Risa y Mi Famoso y Yo fingiendo que no está pasando por el peor momento de su vida, riendo y tratando de divertir a los demás, cuando en realidad a veces siente ganas de llorar.

Pero ante esto señaló que no pensaba detener, sino que también le servía como una liberación de tanto estrés y tristeza, solo que como todo había altas y bajas, afirmando que estaba considerando seriamente el enfocarse mayormente en proyectos con los que trabaje con niños como en el más reciente reality de la empresa San Ángel, mencionando que estaba siendo un programa muy divertido y que les encantaría a todos.

