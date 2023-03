Luto en el espectáculo: Hallan muerto a famoso actor y filtran FOTO de lo último que hizo con vida

Comparta este artículo

Los Ángeles, California.- El mundo del espectáculo está de luto pues confirmaron la muerte del actor Lance Reddick, quien apareció en películas como la exitosa saga John Wick, protagonizada por Keanu Reeves, y la serie disponible en la plataforma de HBO The Wire. El histrión de 60 años fue encontrado sin vida este viernes 17 de marzo por la mañana en su casa ubicada en Studio City, aunque por el momento no hay muchos detalles sobre su deceso.

De acuerdo con el sitio web especializado en espectáculos TMZ, el cadáver de Lance fue hallado en su casa ubicada en California este pasado viernes a alrededor de las 9:30 horas de la mañana. De la misma manera, trascendió que hasta el momento las autoridades no han confirmado las causas del fallecimiento, pero según las fuentes de TMZ, la muerte del reconocido actor parece que ocurrió por causas naturales.

Lance Reddick

Actualmente, Lance estaba haciendo una gira para promocionar la cuarta entrega de la película John Wick, donde interpretó a 'Caronte', y tenía una aparición especial programada para la próxima semana en el programa de la cantante y conductora Kelly Clarkson. El pasado miércoles, Reddick publicó unas últimas fotos en redes sociales donde parecía estar en casa con sus mascotas en lugar de asistir al estreno de Wick 4 en Nueva York, aunque nunca se aclaró por qué no asistió al estreno.

Instagram @thereallancereddick

Como se recordará, además de interpretar al oficial ficticio del Departamento de Policía de Baltimore 'Cedrick Daniels' en la popular serie The Wire, Lance también tuvo papeles en programas de televisión como Fringe, Bosch, Oz y Lost. En el cine, Reddick actuó en filmes como Angel Has Fallen y Godzilla Vs. Kong. Asimismo, Lance dejó algunos proyectos inéditos en proceso, pues interpretó al dios griego 'Zeus' para la próxima serie de Disney+, Percy Jackson and the Olympians.

También apareció en videojuegos de gran presupuesto como Quantum Break y Destiny. Lance Reddick nació y fue criado en Baltimore, Maryland. Años más tarde obtuvo una licenciatura en música de la Universidad de Rochester y obtuvo su MFA de Yale, para luego empezar una destacada trayectoria artística en la actuación. Queda esperar confirmación de su causa de muerte y detalles sobre cómo será su último adiós. Descanse en paz.

Fuente: Tribuna