Melissa Galindo llega a 'VLA' y dice que hay más víctimas de Kalimba en caso de abuso; lo demandará

Ciudad de México.- La exparticipante de La Voz México y famosa cantante, Melissa Galindo, recientemente causó gran shock por todo México, debido a que acusó de abuso al reconocido y polémico cantante, Kalimba, por lo que recientemente apareció ante las pantallas de Venga la Alegría, en donde no solo sostuvo lo que dice, sino que también afirmó hay más víctimas de él que se pusieron en contacto con ella, confirmando que sí actuará legalmente y lo demandará.

Como se sabe fue la noche del pasado miércoles 15 de marzo cuando Galindo a través de un en vivo en su cuenta de Instagram decidió alzar la voz, señalando que hace tres años el exintegrante de OV7 la había acosado y tocado indebidamente, después de que ambos se hubieran presentado juntos sobre el escenario en Monterrey, pues ella ya había firmado contrato con él para ser uno de los talentos representados en su disquera.

Pero eso no fue todo, pues señaló que unos meses después hasta la fue a buscar a su casa en estado de ebriedad para llevarla de fiesta, a la que solamente aceptó para sacarlo a él y a su mánager de su departamento, sin embargo, volvió tocarla sin su consentimiento en su "vag..." de camino a su destino, declarando que al llegar decidió no continuar con eso y llamó a un Uber para regresarse y no tolerar estos comportamientos, cuando este le pidió directamente ir a tener relaciones íntimas, a las cuales se negó.

Kalimba niega acusaciones de abuso. Twitter

Ante todas estas afirmaciones y el gran caos que se ha desatado en las redes sociales al recordar una acusación igual de hace 13 años atrás, el intérprete de Tocando Fondo decidió salir a lanzar un comunicado en el que niega tajantemente que haya cometido estos actos de los que se le acusa, siendo muy contundente al momento de afirmar que por su parte emprendería acciones legales por la difamación a su nombre y afectaciones en su carrera.

Pero, parece que esto solamente es el comienzo de una fuerte batalla entre ambos, debido a que en el matutino de TV Azteca compartieron un video en el que ella habla para agradecer las grandes muestras de apoyo que ha recibido en las redes sociales, señalando que en mensajes privados le han llegado varios testimonios de mujeres que afirman haber vivido experiencias similares e incluso peores a lo que ella sufrió.

Por este motivo es que hizo un llamado a todas las mujeres a no quedarse calladas y seguir denunciando estos actos para que cada vez crezca más la consciencia y las personas teman y piensen más antes de cometer este tipo de actos, siendo muy contundente al señalar que ella sí iba a interponer una denuncia formal y legal en contra del exparticipante de ¿Quién es la Máscara?, ya que no pensaba dejar que más pasaran por lo mismo.

Fuente: Tribuna del Yaqui