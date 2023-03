Pablo Montero llega a 'VLA' y hace súplica a Kalimba luego de que ambos fueran acusados de abuso

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La mañana de este viernes 17 de marzo el polémico cantante Pablo Montero reapareció en el programa Venga la Alegría dando una entrevista exclusiva en la que reaccionó al delicado momento que vive su colega Kalimba, quien acaba de ser señalado por abuso sexual en agravio de Melissa Galindo. Como se sabe, el intérprete de Piquito de oro también fue acusado de este delito hace unas cuantas semanas.

Como se recordará, fue el lunes 6 de febrero que salió a la luz que el exgalán de novelas de Televisa presuntamente era buscado por autoridades del estado de Chiapas debido a que se le acusó de haber abusado a una joven. Él negó categóricamente estas acusaciones y dijo que era falso. Por su parte, Kalimba fue señalado por Melissa de haberla tocado indebidamente hace un tiempo y hasta el momento solo alzó la voz en sus redes sociales.

La exconcursante de La Voz... México dijo que el exintegrante de OV7 se propasó con ella cuando estaba ahogado en alcohol y dijo que no alzó la voz en su momento porque no quería hacer un "escándalo" pero se dio cuenta que no debía callar: "Me empezó a decir: 'vamos arriba a una cog… rápido, nadie se va a enterar soy negro como te gusta'. (Le respondí): '¿es en serio?, dime que estas bromeando", relató en su cuenta oficial de Instagram.

Luego de estas delicadas acusaciones en contra de Kalimba, ahora Pablo Montero salió a aconsejarlo y le dijo que lo mejor que puede hacer en este momento es dar la cara: "Lo más importante es hablarlo y aclararlo o aceptar, si pasó algo. No sé si haya pasado, pero eso es lo más prudente y lo más claro para el público, para ustedes la prensa, para mí, para desahogarse, si traes algo", explicó ante las cámaras de TV Azteca.

Es lo más limpio para cualquier persona y te quitas un peso de encima", añadió.

Asimismo Pablo se sinceró ante las cámaras de VLA sobre las recientes acusaciones que hay en su contra por presunto abuso y dijo que pronto él y su abogado saldrán a aclarar las cosas: "Vamos a convocarlos junto con mi abogado para hablarlo y aclararlo, es lo que te puedo decir, además yo siempre he dado la cara". El protagonista de la serie El Último Rey: El Hijo del Pueblo también fue sincero sobre sus problemas con el alcohol y dijo cómo le está yendo con el chip que le pusieron para dejar este vicio:

"Es un tratamiento muy importante, que mucha gente sobre todo empresarios, se lo han puesto, gente que yo conozco, y ayuda mucho para tu salud, yo estoy muy contento con Dios, mi mamá, mis hijas", expresó el nuevo integrante del show Norteño Machine. Cabe resaltar que Kalimba ya rompió el silencio sobre esta delicada acusación y mediante un comunicado de prensa negó de forma tajante ser culpable de abuso.

Fuente: Tribuna y Twitter @vengalaalegria