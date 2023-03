¿Pleito con Televisa? Tras hundir a TV Azteca y años retirada, actriz revela porqué dejó las novelas

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Una famosa conductora y actriz, quien tuvo fuertes roces con programas de TV Azteca y que estuvo 6 años retirada de la pantalla de Televisa, regresó a las telenovelas y confesó cuál fue la razón la que abandonó su carrera durante tanto tiempo. Se trata de la también cantante Dulce María, quien este 2022 dio una gran sorpresa a sus seguidores regresando a la actuación por la puerta grande con Pienso en ti.

La querida mexicana comenzó su carrera en la televisora de San Ángel desde que era una niña haciendo pequeñas participaciones en melodramas como Alondra y El vuelo del águila, también formó parte del exitoso grupo Jeans (ahora JNS) y años más tarde dio el salto a las novelas juveniles como DKDA Sueños de juventud, Locura de amor, Primer amor a mil x hora, El juego de la vida y Clase 406.

Pero sin duda alguna su proyecto más importante fue el melodrama Rebelde, donde compartió protagónico al lado de Anahí, Maite Perroni, Alfonso Herrera, Christopher Uckermann y Christian Chávez. En aquella época Dulce contaba con exclusividad vigente en Televisa y por ello no daba entrevistas a la televisora de la competencia, TV Azteca, lo cual provocó una fuerte rivalidad entre ella y programas como Venga la Alegría y Ventaneando.

El último trabajo que Dulce María había hecho en el Canal de Las Estrellas fue el melodrama Corazón que miente en 2016, luego se cambió a las filas de Imagen TV actuando en Muy Padres, pero desde entonces se alejó de la actuación. En una reciente entrevista con TVyNovelas, la intérprete de 37 años declaró las razones por las que decidió poner en pausa su carrera artística y regresar hasta este 2023 con el melodrama Pienso en ti.

La originaria de la CDMX relató que la principal razón por la que no tuvo proyecto en la TV últimamente fue por su maternidad: "Por el tema de la bebé y por la pandemia, porque yo estaba súper paniqueada, por estar con mi hija, por cuidarla". Sin embargo, Dulce María decidió volver con la propuesta que le hizo el productor Carlos Bardasano ya que consideró que la novela era perfecta para ella:

La historia es hermosa, todo el mundo quería trabajar con él, yo quería, pero nunca imaginé que fuera así, una historia casi hecha a la medida. También creo que todo este contenido hace falta porque tiene amor, música, esperanza, sueños y eso es algo que todos los seres humanos llevamos dentro".

Y con el fin de no pasar mucho tiempo alejada de su bebé, la esposa del productor Paco Álvarez dijo que se había estado llevando a la menor a los foros pero hizo una excepción cuando sus escenas se pusieron más fuertes: "Me la llevo porque es parte de mi vida, parte de la estabilidad emocional de las dos, el estar juntas, pero también hay momentos en los que tengo que concentrarme. Ahora, en las escenas muy pesadas o muy densas, en las que me tengo que concentrar demasiado, prefiero no".

Fuente: Tribuna