Querido actor se debatiría entre la vida y la muerte tras ser diagnosticado con rara enfermedad

Los Ángeles, Estados Unidos.- Recientemente, trascendió la noticia de que un actor que, probablemente sea recordado por avivar la infancia de muchos, fue diagnosticado por una terrible y rara enfermedad, motivo por el que, hace un tiempo se estuvo debatiendo entre la vida y la muerte. Se trata de Sam Neill, quien es principalmente recordado por protagonizar la película de 1993, Jurassic Park.

Resulta ser que este viernes, 18 de marzo, el afamado histrión anunció que padece de linfoma no Hodkin, en etapa de 3. Hecho que salió a la luz gracias a su libro de memorias. De acuerdo con algunos informes, el famoso se percató de que algo no estaba del todo bien con su cuerpo, al notar unos bultos en su cuello durante una gira de prensa en el año 2022. Éste sería el primer síntoma que notaría de esta extraña enfermedad.

Sam Neill en 'Jurassic Park' (1993)

En sus memorias, el propio actor reveló que, al ser tan extraña esta enfermedad, se estaba debatiendo entre la vida y la muerte e incluso dejó entrever que "posiblemente se está muriendo", aunque según información del Daily Mail, actualmente se encuentra en etapa de remisión, por lo que se podría decir que las cosas están mejorando para el protagonista de la franquicia ganadora del Oscar.

De acuerdo con información de la National Hockey League (NHL) el linfoma no Hodking es un tipo de cáncer que afecta al sistema linfático, que forma parte de las defensas del cuerpo. El sistema linfático está formado por una red de órganos, tejidos y vasos que producen y transportan linfa, un líquido que contiene glóbulos blancos llamados linfocitos, los cuales son células que ayudan a combatir las infecciones y otras enfermedades.

Este tipo de afección se produce cuando los linfocitos se vuelven anormales y crecen sin control, formando masas o tumores en los ganglios linfáticos u otras partes del cuerpo. Existen muchos tipos de cáncer según la clase de linfocito afectado (células B o células T), el grado de madurez de las células y otros factores genéticos o moleculares. Sus síntomas variar entre hinchazón indolora de los ganglios linfáticos en el cuello, como es el caso de Sam, fiebre, sudores nocturnos, pérdida de peso, cansancio, tos, entre otros.

La noticia sobre su enfermedad trascendió gracias al libro de memorias del actor de Jurassic Park, Did I Ever Tell You This, el cual se planea publicar a finales de este mes de marzo. Según declaraciones de la propia celebridad, el diagnostico de esta extraña afección habría sido el que lo ayudó a tomar la decisión de escribir un libro sobre sus logros y desventuras, el cual promete ser muy conmovedor.

Fuentes: Tribuna