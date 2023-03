¡Tiembla Michelle Renaud! Ex de Matías Novoa manda despiadada 'amenaza' a la actriz de Televisa

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Luego de que los actores de Televisa Matías Novoa y Michelle Renaud confirmaran su noviazgo y compartieran que incluso quieren volver a convertirse en padres juntos, es la expareja del chileno quien lanza tremenda amenaza a la protagonista de La Herencia, dejando a todos en shock. Se trata de la madre del primogénito de Novoa, la también actriz María José Magán, quien procreó a su hijo Axel, de 11 años de edad.

Y es que la pareja conformada por la ex de Danilo Carrera y el exgalán de TV Azteca decidió que era buen momento para que sus hijos se conocieran y convivieran, por lo que Marcelo, de 5 años, y Axel de 11 han estado pasando mucho tiempo juntos. Sin embargo, a pesar de que los actores han demostrado que la relación entre los cuatro es muy buena, todo indica que María José Magán no está del todo de confiada con esta acción.

Matías Novoa y Michelle Renaud

Así lo externó en una reciente entrevista para el programa matutino de TV Azteca Venga la Alegría. Mientras el reportero la cuestionaba por Renaud, María José fue clara con su rechazo y únicamente contestó: "No quiero hablar de ese tema, cada quién tiene su vida y es feliz por su lado". No obstante, aprovechó el momento para enviar un contundente mensaje a la protagonista de telenovelas con respecto al trato de su hijo, quien nació el 12 de mayo de 2011.

María José y Matías Novoa con su hijo

Tajante, María José declaró que no le interesaba hablar de Renaud, pues solo le importa el bienestar de su hijo, momento en el que aprovechó para mandar un fuerte mensaje a la mexicana que sería interpretado como una advertencia o amenaza: "Yo lo único que quiero es que mi hijo esté feliz, lo único que me interesa es que se lleve bien con mi hijo, y que a mi hijo lo quiera y que lo trate bien, porque en el momento que no lo trate bien, ahí saco las garras", manifestó.

Finalmente, sobre la convivencia que Matías sostiene con el menor, Magán dejó entrever que no siempre ha sido la mejor, dando un duro golpe al histrión: "Pues ya, la relación que él quiera tener con su hijo, lo que lo quiera ver, lo que quiera hacer como papá, es cosa de él, ya yo no cargo esa mochila, antes me lo tomaba muy personal", remató. Como se recordará, Axel llegó al mundo en el 2011 luego del noviazgo que Matías sostuvo con María José, de quien decidió separarse poco después de que naciera.

En ese entonces, circulaban rumores de infidelidad de parte de Novoa, pues señalaban que presuntamente tuvo algo que ver con su coprotagonista de melodramas transmitidos por el Ajusco, Bárbara de Regil. Por ahora, Axel Novoa triunfa en redes sociales gracias a su talento como escultor; de hecho, tiene su propia cuenta de Instagram donde constantemente presume algunos de sus trabajos en plastilina, en su mayoría, personajes del videojuego de Mario Bros.

Fuente: Tribuna