Tras 17 años en TV Azteca y ser sacada del clóset, conductora firma con Televisa y se une a 'Hoy'

Ciudad de México.- Una famosa actriz y conductora, quien trabajó para TV Azteca por alrededor de 17 años y que a partir del 2020 se unió a las filas de Televisa, dio un fuerte golpe al rating de Venga la Alegría debido a que este viernes 17 de marzo regresó al foro del programa Hoy. Se trata de María Fernanda Quiroz, también conocida como Ferka, quien llega al matutino del Canal de Las Estrellas como conductora invitada.

La artista originaria de la CDMX saltó a la fama luego de debutar en el melodrama Montecristo con la televisora del Ajusco y posteriormente actuó en otras entrañables novelas como Se busca un hombre, Pasión morena, Quererte así, Destino y Las Bravo en 2014 fue la última. También dio varias entrevistas al programa VLA, llegó a ser parte de dos temporadas del exitoso reality La Isla y hasta apareció en la serie Rosario Tijeras.

No obstante, hace dos años se unió a las filas de la empresa de San Ángel participando en el concurso de Canal 5 Guerreros 2020, donde conoció a su expareja Christian Estrada. Tuvieron a su primer y único hijo Leonel durante el 2021 mientras que en el verano del año 2022 el exnovio de Frida Sofía y Ferka se comprometieron en una romántica cita en la ciudad de Nueva York, pero ahora ya no están juntos.

En la actualidad la mexicana de 36 años y 'El Sina' se encuentran peleando por la custodia del pequeño luego de haber vivido su maravillosa historia de amor: "Te lo juro, me lo cambiaron de un día para otro. Se me hace un nudo en la garganta porque es así, me gustaría darte una explicación, no la tengo", dijo la famosa cuando le preguntaron sobre qué pasón entre ella y Christian si se veían tan felices y enamorados.

Hace algunos días Ferka, quien fue sacada del clóset pues la revista TVNotas dijo que era bisexual, regresó a la polémica debido a que el modelo y exfutbolista hizo fuertes declaraciones en su contra asegurando que no le permitía ver a Leonel porque le estaba exigiendo mucho dinero: "Yo no tengo problemas de darle todo a mi hijo, pero tampoco le voy a pagar a ella sus vacaciones con el tipo que anda", dijo Estrada en el programa ¡Siéntese quién pueda!.

Luego de enfrentar esta nueva polémica, la mañana de hoy viernes 17 de marzo la exconcursante de Las Estrellas Bailan en Hoy regresó al foro 16 de Televisa San Ángel ya que fue conductora invitada de Hoy. Ferka apareció en la emisión matutina para reemplazar a Tania Rincón, quien no se presentó a trabajar pero se desconoce la razón. La actriz apareció conduciendo el programa junto a Galilea Montijo, Paul Stanley, Andrea Escalona y 'El Negro' Araiza.

Fuente: Tribuna