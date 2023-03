Tras dejar Televisa, Joanna Vega-Biestro revela si tuvo amorío con Loret de Mola y hunde a Laura G

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Una vez más la famosa conductora Joanna Vega-Biestro, quien actualmente forma parte de las filas de Imagen TV pero que comenzó su carrera en Televisa, logró apoderarse de la atención en las redes sociales debido a que hizo fuertes declaraciones. Resulta que la especialista en espectáculos admitió si tuvo un tórrido amorío con Carlos Loret de Mola y hundió a su colega Laura G.

Como se recordará, la presentadora mexicana se inició en el medio artístico como reportera de Televisa Espectáculos conduciendo su sección en el noticiero matutino de Loret de Mola, pero en 2016 dio la sorpresa de unirse a las filas de la televisora del Ajusco, donde le dieron la oportunidad de conducir el programa del canal A+ ¿Qué hay de comer? junto a Omar Fierro y Marta Guzmán.

Recientemente Joanna dio una entrevista exclusiva a su excompañero Michelle Rubalcava para su canal de YouTube en la que platicó sobre algunos escándalos que ha enfrentado y de forma tajante respondió a la pregunta de si tuvo algo más con su jefe de Primero Noticias. Y es que como se recordará, Carlos provocó un fuerte escándalo porque anduvo con Laura G mientras estaba casado y esto desató un fuerte conflicto en la televisora de San Ángel.

Michelle le dijo a su excompañera de Imagen Televisión que le hacía esta pregunta con todo respeto y ella no se lo tomó a mal, al contrario entre risas señaló que todo Televisa sabía quién era la amante de Loret de Mola refiriéndose a Laura: "No para nada, o sea ya sabemos, quien era la patrona", expresó sin mencionar el nombre de la regiomontana. Posteriormente Vega-Biestro reconoció que a raíz del escándalo de 'La G' sí surgieron rumores sobre otras compañeras.

No obstante, resaltó que siempre fueron especulaciones y que ella tiene cómo comprobar que jamás anduvo con Carlos: "Si empezaron a decir que todas las que habíamos estado, a raíz de eso, pero la realidad es que no, y tengo gente que lo puede avalar, Marta Guzmán estaba todo el tiempo conmigo, yo trabajaba de sol a sombra, no había manera, nada". Como se sabe, Laura ya ha admitido haber tenido un amorío con su exjefe y dijo estar arrepentida.

Según las propias palabras de la exconductora de Sabadazo, ella se enamoró "de la persona equivocada". Por su parte, Joanna declaró que ella no tiene nada malo qué decir de Loret de Mola pues está segura de que gracias a su participación en Primero Noticias, ella está donde está: "Le aprendí muchísimo, yo sé que hay mucha gente que espera que yo hable cosas y que diga cosas, pero yo no podría hablar de más", expresó.

Fuente: Tribuna