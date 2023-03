Tras divorcio de Fernando Reina, Galilea Montijo confiesa en Televisa el infierno que vivió con su ex

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La famosa conductora Galilea Montijo, quien cuenta con casi 28 años de experiencia en Televisa y que acaba de confirmar su divorcio de Fernando Reina Iglesias, de nueva cuenta se logró apoderar de la atención de todos los televidentes debido a que recientemente habló sobre el infierno que vivió en una pasada relación sentimental. Se desconoce si estaba hablando del padre de su hijo Mateo, ya que no dio nombres.

La presentadora estelar del programa Hoy abrió su corazón con el público del Canal Unicable y a través de una reciente transmisión de Netas Divinas recordó a una expareja que era sumamente celosa y que trataba de decidir cómo se debía vestir: "Tenía un novio que era muy celoso, a mí siempre me ha gustado socializar y me decía: 'no, es lo peor que puedes hacer'", expresó y recordó cómo una vez le reclamó por lo que llevaba puesto.

Estábamos en casa de una amiga donde todos mis amigos son gays, íbamos a tener una cena, salí muy a gusto y me dijo: '¿no crees que estás muy encuerada?'", recordó.

Montijo fue muy sincera al recordar que no la pasó nada bien en esta etapa de su vida y dijo que al tiempo se dio cuenta que al hombre con el que salía no le gustaba su personalidad y que fuera tan sociable: "Le encantaba verme en televisión, haberme conocido, pero le cag... cómo era yo. Ya después entendí que le cag... cómo era yo, que me riera y a mí me gustan mucho las fiestas, los amigos, reír, pero después entendí con el tiempo que lo que le caga... era yo".

De momento se desconoce quién es el sujeto del que está hablando 'La Gali', pero entre algunas de sus exparejas están el exfutbolista Cuauhtémoc Blanco, el cirujano Jorge Krasovsky y su ahora exesposo Fernando Reina Iglesias. Como se recordará, el pasado viernes 10 de marzo fue cuando la originaria de Guadalajara, Jalisco, hizo oficial que estaba divorciada del político mexicano luego de 11 años de matrimonio.

En punto de las 8:00 horas tras entrar al aire en la transmisión de Hoy, la guapa conductora tapatía explicó que ella y el padre de su único hijo Mateo habían tomado la decisión de separarse en común acuerdo: "Acabo de anunciar mi separación con Fer. Quiero decir que somos una familia funcional, disfuncional, eso vamos a seguir siendo una familia... sobre todo con amor de nuestros hijos y digo nuestros hijos por supuesto porque Alexis y Claudio van a ser mis hijos siempre".

Además en el breve comunicado de prensa que compartió junto a su exmarido, Galilea dio a entender que ya estaban firmados los papeles del divorcio por lo que ya había pasado bastante tiempo desde que tomaron esta decisión. Aunque se especuló mucho sobre una infidelidad, la conductora dijo que que los duros momentos que vivieron como pareja durante la pandemia fracturaron la relación y por ello optaron por separarse.

Fuente: Tribuna y Twitter @programa_hoy