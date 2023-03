Tras escándalo de Melissa Galindo, reaparece mujer que acusó a Kalimba de abuso hace 13 años

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Desde hace varios días, el nombre de Kalimba es tendencia en redes sociales. Primero, una joven lo acusó de ser prepotente y grosero, luego de que ella le pidiera una foto al cantante, quien accedió y hasta sonrió en la instantánea, pero momentos después se 'quejó' de estas peticiones por parte de sus fans en su cuenta oficial de Instagram. Después, la cantante Melissa Galindo lo denunció públicamente por acoso sexual. Ahora, una mujer que señala haber sido víctima de abuso de este artista hace 13 años, reapareció.

Se trata nada más y nada menos que de Daiana Guzmán, una mujer que hace 13 años denunció ante los medios de comunicación y autoridades de Quintana Roo que Kalimba abusó sexualmente de ella. En este entonces, la víctima era menor de edad. Cabe mencionar que en ese entonces, en 2010, este escándalo afectó de forma grave la carrera del integrante de OV7, pues incluso tuvo que ir a declarar a la Procuraduría del Estado. Asimismo, estuvo recluido en el Centro de Readaptación de Chetumal, donde habrían ocurrido los hechos.

Hace 13 años, Kalimba fue acusado de abuso sexual por Daiana Guzmán. Foto: Internet

Kalimba permaneció encerrado siete días; fue liberado cuando las autoridades informaron que no tenían forma de comprobar el delito del que se le acusaba. Ahora, 13 años después, el cantante de 'Tocando Fondo' enfrenta un nuevo escándalo, pues Melissa Galindo aseguró que éste la habría tocado indebidamente en dos ocasiones contra su voluntad. Ante esto, Daiana le expresó públicamente su apoyo a la actriz.

Mediante una entrevista ofreció a la reportera Kary Alejandre, la cual fue compartida en la cuenta de Instagram del usuario @chicapicosa, Guzmán declaró que no tiene ninguna duda de que el relato de la exintegrante de La Voz México sea cien por ciento real: "Sí le creo. No la conozco, todo lo que está surgiendo para mi es completamente nuevo, pero le creo por el hecho de que es la misma persona que a mi me agredió", sostuvo la mujer. En esta misma intervención, Daiana dijo que si Galindo necesita su apoyo en algún momento, cuenta con ella.

Aquí estoy por si ella necesita mi apoyo", agregó.

Finalmente, la joven recordó que cuando ella denunció a Kalimba por delitos similares, pasó de ser víctima a ser victimaria, pues mucha gente la señalaba por presuntamente "querer acabar" con la carrera del cantante: "Desde el momento en que yo puse la denuncia fui la victimaria, para todo el mundo yo era la culpable a pesar de que a mí me habían abusado". Por otra parte, durante todo ese proceso, el cantautor defendió su inocencia.

