Tras sufrir de extraña enfermedad y quedar paralizado de la cara, afamado cantante reaparece así

Estados Unidos.- El año pasado, una icónica figura del mundo de la música sacudió a sus millones de fans en Estados Unidos y en el resto del mundo debido a que canceló una gira mundial que estaba preparando, debido a que fue diagnosticado con una extraña enfermedad que le dejó la cara parcialmente paralizada. A más de 1 año de esta lamentable noticia, el famoso reapareció en redes sociales donde sacudió a sus seguidores por su estado actual.

Se trata del dos veces ganador del Grammy, Justin Bieber, quien luego de darse a conocer hace poco más de 10 años, logró cosechar fama mundial por sus éxitos como Baby, Ghost, Beauty and Beat, STAY, Love Me, Boyfriend, Yummy, Love Yourself y Peaches. Como algunos recordarán, el año pasado, el famoso estaba preparando su gira mundial Justice World Tour, sin embargo, tuvo que cancelarla porque fue diagnosticado con el Síndrome de Ramsay Hunt.

Justin Bieber es diagnosticado con Síndrome Ramsay Hunt

De acuerdo con información del medio Mayo Clinic, dicha enfermedad, también es conocida como herpes zóster ótico y sucede cuando un brote de culebrilla afecta un nervio facial en la zona cercana a los oídos. Los síntomas de esta enfermedad suelen destacar por generar erupción dolorosa, parálisis facial y pérdida del oído afectado, pero en el caso de Justin, todo parece indicar que va recuperándose notablemente.

Recientemente, el exnovio de Selena Gomez se mostró en su perfil de Instagram, en donde lejos de enseñar un rostro paralizado, se destaca por presumir una gran sonrisa para sus fans, cosa que no había logrado hacer gracias a la enfermedad anteriormente mencionada. A su vez, en el video se puede leer el mensaje "Espéralo...", por lo que se estima que podría estar preparando una nueva sorpresa para sus seguidores, aunque se desconoce si esto se trata del la reanudación de su anterior gira.

Como algunos de los fans de Justin sabrán, Justice World Tour es un proyecto en el que Bieber y su equipo habían estado trabajando desde mucho tiempo, sin embargo, no pudieron llevarlo a cabo por diversas razones, entre las que se puede mencionar la enfermedad del famoso, así como la contingencia que se desató por la pandemia del Covid-19, fenómeno por el que se tuvieron que cancelar diversos eventos durante un plazo de 1 a 2 años.

La segunda vez que el cantante canceló su show fue debido al Síndrome de Ramsay Hunt, en aquel entonces, Justin destacó que debía ocuparse de cuidar de su salud: "A principios de este año, hice pública mi batalla con el Síndrome de Ramsay Hunt, por lo que mi cara se encontraba parcialmente paralizada (...) mi prioridad en estos momentos es mi salud", declaró el originario de Canadá.

