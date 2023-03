Tras un casi 2 años en prisión por abuso, el actor de Televisa, Héctor Parra saldría libre

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Después de casi dos años en prisión por acusaciones de abuso sexual a su propia hija, Alexa Parra, recientemente se dijo que el reconocido y muy polémico actor de Televisa, Héctor Parra, aparentemente podría salir libre en las próximas semanas, o al menos esto informó su hija mayor, Daniela Parra, después de haber salido de la audiencia de testigos que se realizó este viernes 17 de marzo.

Como se recordara, a finales del año 2020 todo el mundo del espectáculo quedó en completo shock cuando Alexa interpuso una demanda en contra de Héctor por abuso sexual, por lo que se comenzaron las investigaciones en su contra, mismas por las que en el 15 de junio del 2021 fue detenido por las autoridades y trasladado a un reclusorio para pasar dentro de este el tiempo que dure el juicio, el cual está a tan solo tres meses de cumplir dos años y con él detrás de las rejas.

Pero, mientras que Alexa junto a su madre, Ginny Hoffman, afirman que fue el galán de novelas el que abuso de ella y que le causó tanto daño, su hija mayor Daniela, en ningún momento dudo de la inocencia de su padre y ahora acaba de señalar que después de tantos años de apoyo, de confiar ciegamente podrían dar resultados, pues acaba de realizarse la la audiencia de testigos periciales, la cual era fundamental en el caso para determinar si es o no culpable.

A la salida de esta reunión tan importante, la joven habló para las cámaras del programa Hoy y otros medios de comunicación para afirmar que estaba muy feliz "pues, la verdad, como lo dije al principio, el juez es el único que tiene la palabra y nosotros nos estamos encargando de que esté convencido, de que mi papá es inocente", afirmando que les fue tan bien que ella considera que muy pronto él podría salir libre de nueva cuenta.

Ante este hecho, la joven mencionó que aunque todo iba de maravilla aún faltaba una segunda parte de esta audiencia, debido a que "no nos dio tiempo de pasar a todos. De hecho, no pasé yo, nos dieron otra fecha, porque estuvo muy pesado. Son pruebas contundentes y, obviamente a nuestro favor y el juez bastante imparcial, muy bien. Claro, porque de eso se trata la justicia, de que sea imparcial", dejando en claro que todo toma forma.

Sobre Ginny expresó que existía la justicia divina y con todo esto que hizo le iba a llegar, pero en cuanto tocaron el tema de su hermana, la joven mencionó que lamentablemente no sabía que había pasado pero que ya no era más ni la hija de su padre ni su hermana, pues un familiar no le hacía eso, siendo contundente al asegurar que Héctor como padre era el mejor, además de ser un "gran hombre que no se merece esto".

Cuando le preguntan '¿Tus hijas?' 'No, solo tengo una hija', así de sencillo, porque es real, porque la familia no te hace lo que te está haciendo ahorita, un hijo no te hace, lo que le están haciendo a mi papá. Mi papá es un gran papá, es un gran hombre y no se merece que le estén haciendo eso y menos su hija", concluyó.

