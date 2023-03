¿Yuridia demandó a Chapoy? La conductora de TV Azteca se ampararía ante orden de aprehensión

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Tal parece que la muy conocida y polémica periodista de los espectáculos, Pati Chapoy, se encuentra de nueva cuenta en medio de un problema, aunque esta vez de manera legal, debido a que recientemente se acaba de informar que la conductora de TV Azteca habría ido con un Juez Federal para ampararse ante una presunta orden de aprehensión que tendría en su contra, ¿acaso Yuridia la habrá demandado?

Como se sabe, la presentadora de Ventaneando hace un mes que se vio envuelta en uno de sus mayores escándalos, debido a que en una entrevista recordó peleas de hace más de 10 años con la famosa cantante al hablar de su peso, a lo que ella respondió con que hizo de su vida un infierno pues ella estaba en un momento de inseguridad que alimentaron con lo que dijeron, incluso el Gobierno intervino y pidió a la periodista de espectáculos que ofreciera una disculpa pública.

Y ahora, a pocas semanas de que se calmaron las aguas, otra vez se regresó al centro del ojo público, debido a que en la cuenta de Twitter del periodista Arturo Ángel, se reveló que Chapoy pidió un amparo ante la mencionada orden de arresto, por lo que el juez le brindó una suspensión provisional, siendo este trámite ya aceptado por un juez federal de la ciudad de México, causando un gran revuelo entre sus seguidores que cuestionan que es lo que pasó.

Ante esto, el periodista mencionó que la líder del programa que conduce con Daniel Bisogno, fue directa con un Juez Federal para interponer su amparo, en el que señala que tiene la sospecha, ósea que es una teoría y nada confirmado, de que un "juez del fuero común" ordenó una orden en su contra para que fuera detenida, ante este hecho, la solicitud le fue aceptada para averiguar si es que había o no una orden, por lo que por el momento sería suspendida en medio de las investigaciones y sería hasta el próximo 27 de marzo que se es que esta suspensión será definitiva.

De igual forma, el periodista dejó en claro que no se sabe por el momento cual es el delito que por el que se le habría impuesto esta supuesta orden de aprehensión en su contra, señalando que "Los datos disponibles no lo indican. Recuerden que a veces hay personas que promueven amparos vs órdenes que no necesariamente existen, pero otras veces sí. A veces quieren averiguar con ese amparo si la orden existe".

Cabe mencionar que por el momento la reconocida presentadora de la empresa de Ricardo Salinas Pliego se ha mantenido en silencio, y no ha empleado ningún medio para lanzar un comunicado o algo para pronunciarse respecto a este escándalo que ahora la envuelve, pero se espera que en las siguientes horas, probablemente en Ventaneando, ella salga para hablar y dar su versión de la situación de primera mano, aclarando todo al respecto.

