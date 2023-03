Adiós 'VLA': Tras 44 años en Televisa y unirse a TV Azteca, actriz llega a 'Hoy' y anuncia su retiro

Ciudad de México.- Una famosa conductora y actriz, quien arrancó su carrera en Televisa hace más de 44 años y que sorprendió al unirse a TV Azteca en 2021, dio un fuerte golpe al rating del matutino Venga la Alegría debido a que ayer viernes 17 de marzo regresó al programa Hoy. Se trata de la talentosa Érika Buenfil, quien llegó a las filas de la televisora de San Ángel desde 1977 actuando en el melodrama Acompáñame.

La originaria de Monterrey, Nuevo León, sin duda alguna es una de las celebridades mexicanas más cotizadas ya que ha formado parte de entrañables proyectos como Amor en silencio, Marisol, Tres mujeres, Así son ellas, Triunfo del amor, Amores verdaderos, Te doy la vida y Vencer el pasado. Lastimosamente desde el año 2019 se quedó sin contrato de exclusividad y pudo trabajar en otras televisoras.

Sin embargo, no la pasó nada bien y según sus propias declaraciones que hizo en entrevista con la periodista Adela Micha, su autoestima "se cayó al piso" y acabó sumergida en una profunda depresión ante la incertidumbre de no tener un ingreso seguro. Por fortuna, Buenfil se dio cuenta que tenía amplias posibilidades de trabajo como uniéndose al Ajusco siendo presentadora de un especial y dando entrevistas a VLA.

Asimismo pudo llegar a la televisión nacional con la cadena Telemundo, siendo invitada especial de varios programas, pero finalmente este 2023 retornó a Televisa protagonizando el melodrama Perdona nuestros pecados al lado del actor Jorge Salinas. Durante la mañana de ayer viernes 17 de marzo Érika reapareció en el programa Hoy hablando sobre el fin de grabaciones de este proyecto y también sobre su vida privada.

En primer lugar, la primera actriz platicó lo bien que la pasó al festejar los 18 años de su hijo Nicolás por todo lo alto: "Durante unos años le hice cualquier cosita, reuniones pequeñas, luego se atravesó la pandemia, y ahora le dije '¿qué quieres?... ¿viaje o fiesta?', y dijo 'fiesta', 'bueno, pues vamos a hacerte una fiesta', pero me fui como hilo de media, hice una fiestota, eran 50 y terminaron 230", relató emocionada.

'La Buenfil', quien tuvo un romance con el entonces ejecutivo de San Ángel Víctor Hugo O'Farrill, también explicó que por fortuna tiene muy buena relación con su heredero, asegurando que él ya es una persona muy independiente. Y cambiando de tema, la regiomontana relató que ahora que ya terminó de grabar la novela, se retirará de los foros de Televisa para un merecido descanso y confesó que aunque sí está abierta al amor, no es una prioridad en su vida:

No he tenido tiempo, no he tenido ganas, quiero terminar (las grabaciones de la telenovela) y estoy justo ahorita organizando una escapada, me hace falta, pero espero que llegue, y si no, no pasa nada".