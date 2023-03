Afamado actor es hallado muerto en su hogar; un día antes hizo impactantes declaraciones en la radio

Comparta este artículo

Estados Unidos.- La mañana del pasado viernes, 17 de marzo, un afamado y querido actor de Estados Unidos fue localizado sin vida en el interior de su domicilio. De acuerdo con los primeros informes, este histrión habría perdido la vida por causas naturales; sin embargo, algo que llama la atención es lo joven que pereció; al mismo tiempo, un medio norteamericano reveló que un día antes de su deceso hizo impactantes declaraciones sobre otra celebridad, quien también murió de manera inesperada.

Se trata de Lance Reddick, quien es famoso por aparecer en toda la franquicia de John Wick, así como también era uno de los coprotagonistas del show The Wire. Su actuación era especial dado a que se le daba bien interpretar a personajes que requerían un grado alto de intensidad y seriedad, cualidad que lo llevó a dar vida al recepcionista del hotel Continental, en las películas protagonizadas por Keanu Reeves.

Lance Reddick con Keanu Reeves en 'John Wick 1'

Como se mencionó al inicio de esta nota, Lance fue localizado sin vida en el interior de su casa, ubicada en Studio City, en California, Estados Unidos, la mañana del día de ayer. Según información de las autoridades, Reddick habría fallecido por causas naturales, aunque esto habría causado alerta en algunos dado a que tenía tan solo 60 años de edad, es decir, aún se le consideraba joven como para fallecer naturalmente.

Otro hecho que llamó la atención sobre la muerte de Reddick fue que un día antes brindó una entrevista para Bevy Smith de Radio Andy, donde habló sobre el, también, sorpresivo fallecimiento de su colega, Michael K. Williams, quien murió por una sobredosis fatal en el ático de su casa en la ciudad de Nueva York, en el mes de septiembre del año 2021. Lance reveló que estaba consternado por la noticia, ya que no tenía idea de que su viejo conocido luchaba contra las sustancias tóxicas.

Lance Reddick y Michael K. Williams

Lance declaró: "Simplemente no podía creerlo. Quiero decir, supe cuando estábamos (trabajando) 'The Wire' que él luchaba contra (una adicción). Y solo me enteré porque él me lo contó directamente". Luego de ello, Reddick reveló que tras su participación en el mismo programa, ni él ni Williams mantuvieron el contacto, pero era consciente de que su colega tenía una buena vida, por lo que la noticia lo sorprendió aún más.

Reddick declaró: "Pero, francamente, Michael y yo no nos mantuvimos en contacto. Entonces debido a la trayectoria de su carrera, nunca se me ocurrió que eso todavía estaba sucediendo". Finalmente, el actor reveló que la última vez que vio a su excomapñero fue en el año 2020, en el American Black Film Festival, esto fue gracias a que la serie ne la que ambos trabajaron ganó el premio al mejor programa de televisión clásica.

