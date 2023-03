Horóscopos de Mhoni Vidente hoy sábado 18 de marzo 2023: Predicción según tu signo zodiacal

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Mhoni Vidente, la astróloga y tarotista más famosa de México y el mundo de los espectáculos trae para ti los horóscopos de hoy, sábado 18 de marzo del 2023. En estos encontrarás las predicciones del día para tu signo zodiacal en asuntos de amor, dinero, trabajo, salud y más. ¡Toma nota de los mensajes del Universo y atrévete a trabajar por la vida que mereces!

Aries

Lo que necesitas, con urgencia, es descansar y pasar la tarde tranquila con gente que te haga feliz, querido Aries. Ponle pausa a la fiesta, porque los excesos te destruirán poco a poco, en especial físicamente.

Tauro

Eres una persona que gusta de brillar y hacer que los demás brillen con ella, pero has dejado que la gente abuse de tu buena voluntad, Tauro. No te arriesgues por alguien que no haría lo mismo por ti.

Géminis

En temas de salud, sigues muy delicado del estómago, debido a los excesos y corajes que has hecho en estos días, necesitas descansar. Piensa en algo que te gusta mucho, y ve por eso.

Cáncer

Tienes ganas de empezar una nueva relación, pero no te has animado a dar el paso. Puede que un amigo del pasado se haga presente para darte un consejo profesional que te ayudará a llegar a tu meta.

Leo

Querido Leo, sólo tú sabes lo que te conviene en temas de amor. Si crees que darle una oportunidad a esa persona te hará feliz, no lo dudes y sigue así. En el trabajo, un cambio inesperado sacará tu mal genio, paciencia.

Virgo

En asuntos de dinero, es clave que empieces a ahorrar; no importa si tu negocio va bien, debes pensar en el futuro, que como ya has visto, no es estable. La vida tiene una sorpresa para ti hoy.

Libra

Tienes que aprender a ser más estricto con la gente que tienes a tu cargo en a oficina, ya que ellos solo se han aprovechado de ti. Un mensaje de tu amor te ayudará a que disfrutes mucho de este día.

Escorpio

Deja de fijare en lo que hacen los demás en cuestiones profesionales, ya que eso solo te hará sentirte frustrado con tu presente. Aunque no lo creas, tienes una vida hermosa llena de muchas posibilidades.

Sagitario

En el pasado tomaste malas decisiones que hoy no te hacen feliz. Ni modo, Sagitario, te toca enfrentar la realidad y reconocer que puedes ser muy torpe en ocasiones; pronto el mal tiempo pasará.

Capricornio

Cuida los dolores de espalda, Capricornio, ya que no son normales. Visitar un spa para que te cuiden y logres relajarte, es una gran idea para este fin de semana.

Acuario

Si tiene pareja, lo mejor que puede ofrecerle es su honestidad y empatía ante los problemas graves; pero debe ser claro en que esos no son completamente de usted. Ha estado un poco apretado de dinero, pero ya pasó.

Piscis

Estas en una muy buena racha para seducir y conseguir pareja, Piscis, si es que estás soltero. Es posible que en tu familia se presenten problemas fuertes, los cuales deberás enfrentar con calma y mucha diplomacia.

Fuente: Tribuna