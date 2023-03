¿Problemas económicos? Tras dejar Televisa, Adrián Uribe reaparece y se confiesa "endeudado"

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El pasado 2022, Adrián Uribe logró sacudir a la industria de la farándula, luego de anunciar que, tras más de 20 años en San Ángel, había tomado la decisión de abandonar la denominada 'fábrica de sueños'. En un principio se dijo que el famoso sostenía una deuda con la empresa, motivo por el que había permanecido laborando en ella hasta terminar de pagarla. Si bien, esto fue desmentido por el famoso, recientemente brindó una entrevista en la que se confesó "endeudado" tras dejar las filas de la empresa de los Azcárraga.

Como ya muchos sabrán, Adrián Uribe es un actor, conductor y comediante mexicano, reconocido por sus papeles de 'El Vítor', 'Carmelo' y 'Poncho Aurelio' en La Hora Pico y por su papel de 'Ezequiel' en la telenovela Alma de hierro. También ha participado en programas como Un Nuevo Día, Big Brother Vip 2, Bailando por un sueño y ¡Buenas tardes!. Aunque el famoso abandonó a Televisa el año pasado, esto no ha impedido que regrese a sus pasillos.

Tal y como ocurrió recientemente, cuando estuvo como invitado en el programa Hoy para promocionar el estreno de la segunda temporada de su programa De noche, pero sin sueño, aunque éste no habría sido el único lugar en el que Uribe acudió para hablar de su late night, ya que este sábado, 18 de marzo, el medio El Universal publicó una entrevista del actor en donde se confesó endeudado tras su salida de San Ángel.

Todo sucedió cuando el entrevistador lo cuestionó sobre cómo se sentía ahora que era un artista sin exclusividad, a lo que el protagonista de Infelices para siempre respondió: "Me siento más endeudado, pero bien", acto seguido, Adrián explotó en risas, puesto se trataba de una broma. La realidad es que Uribe aseguró que le agrada tomar las decisiones sobre en qué empresa trabajar o qué proyecto tomar.

Pues tranquilo, porque yo tomé le decisión y ahora estoy trabajando más en la empresa, sigue siendo mi casa. Ahora no tengo un contrato como tal y ya puedo trabajar con el proyecto que a mi me parezca

A su vez, Adrián Uribe resaltó que, con el pasar del tiempo, se ha visto obligado a cambiar un poco el humor que manejan algunos de sus personajes, tal es el caso del 'Vitor', quien es conocido por ser un "coqueto empedernido", resaltando que, en la actualidad, es un poco más complicado hacer comedia: "Se vuelve más complejo, pero definitivamente se puede seguir haciendo humor, se puede seguir divirtiendo al público, sin abusar de nada, es válido todo, siempre que se use creativamente sin ser ofensivo o grotesco".

Cabe señalar que, aunque Uribe abandonó los pasillos de San Ángel, hace ya varios meses, esto no se ha significado que ha estado desempleado, puesto es de conocimiento general que tras dejar a Televisa estrenó su propio show de Stand Up junto a Adal Ramones: Los Chavo Rucos. Lamentablemente sus fanáticos mexicanos no han podido gozar del espectáculo, puesto solo está disponible para Estados Unidos.

