Se volvió hombre: Tras traición con TV Azteca y extraña enfermedad, actriz de Televisa llega a 'Hoy'

Ciudad de México.- Una famosa protagonista de telenovelas, quien abandonó Televisa hace unos años para irse a TV Azteca luego de que se terminara su contrato, aparece en redes del programa Hoy pues uno de sus melodramas más icónicos regresa a la pantalla chica. Se trata de Michelle Vieth, quien actualmente se desarrolla como conductora pero hasta se convirtió en hombre en uno de sus protagónicos más recordados: Mi pequeña traviesa.

Como se recordará, Vieth empezó su carrera en la televisora de San Ángel en 1995 actuando en melodramas como Acapulco, Cuerpo y Alma, Mi pequeña traviesa (en donde se volvió hombre pues hizo un doble personaje), Amigas y Rivales, Mujeres engañadas, Clase 406 y Mundo de fieras. Tras perder su contrato de exclusividad, los traicionó con el Ajusco, donde actuó en el melodrama La Otra Cara del Alma y luego se retiró 8 años de la actuación, para volver a Las Estrellas en el 2021.

Michelle Vieth en 'Mi pequeña traviesa'

Tras su papel en Mi fortuna es amarte, se enfocó en la conducción. Aunque se había unido temporalmente al elenco del programa Hoy para participar en el reality Las Estrellas Bailan en Hoy donde reemplazó a Sugey Ábrego, tuvo que renunciar pues anunció que tenía un serio problema de salud, por el cual la tendrían que operar. Tras revelar que padece una extraña enfermedad en la sangre llamada adenomiosis, la actriz da una nostálgica entrevista a Las Estrellas, retomada en el matutino Hoy.

Michelle fue cuestionada sobre su look favorito de Soñadoras, telenovela de 1998 que se retransmitirá por Las Estrellas a partir del 20 de marzo, a lo que Vieth respondió: "El mío porque me tardé tanto en hacerlo, obviamente el de Aracely (Arámbula) era muy característico por todas las cosas que se ponía en la cabeza; de ahí me ayudó ella a decir bueno no me pondré lo mismo que ella pero voy a usar mariposas que en ese momento estaban de súper moda", contó.

Michelle Vieth como 'Lucía' en 'Soñadoras'

Y continuó su relato: "Y que me acuerdo que me las traje todas de un viaje que hicimos a Estados Unidos y hasta se las puse a la ropa. De hecho el animal que trabajamos con Salvador Garcini para el personaje de 'Lucía' era una oruga que después se convertía en una mariposa. Hay trabajo detrás no crean que no", contó sobre la evolución de su personaje, el cual lució un espectacular vestuario.

