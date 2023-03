Tras 15 años, famoso programa de Televisa sale del aire; Adrián Uribe 'roba' trabajo al conductor

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Luego de 15 años ocupando el lugar del horario de las 23:00 horas de la noche, un famoso conductor sale del aire de Televisa junto con su programa y quien lo reemplazará será nada más y nada menos que el presentador Adrián Uribe con la segunda temporada de su talk show De noche pero sin sueño, el cual resultó todo un éxito en su primera temporada y contó con invitados como Gabriel Soto, Gloria Trevi, Ozuna, J Balvin, Angelique Boyer, entre otros.

El programa que sale del aire es Más noche de Israel Jaitovich, quien se desempeñaba como productor y conductor titular. El programa que hasta el pasado 11 de marzo se transmitía todos los sábados a las 11 de la noche por Las Estrellas, llegó a su fin. Y es que luego de que se confirmara que la segunda temporada del talk show de Adrián Uribe se estrenaría en su mismo horario de los sábados a partir de este 18 de marzo, surgieron rumores y especulaciones sobre la salida de Jaitovich.

'Más noche' de Israel Jaitovich sale del aire

Y es que el conductor llevaba 15 años ininterrumpidos al aire en ese horario y canal con diferentes emisiones como Doble Sentido, Estrella2, Desmadruga2 y Más noche, siendo todos de un mismo formato. A pesar de que el también director del canal Distrito Comedia no se ha pronunciado sobre su salida con un comunicado oficial, el locutor René Franco confirmó esta semana en su programa de radio La Taquilla que sí se va, pues mostró un audio de Jaitovich donde le confirma su salida de Las Estrellas.

¿Lo despidieron? No, pues aparentemente esta fue una decisión propia del también productor, debido a sus múltiples proyectos: "Tener 15 años y medio de programa es una gran bendición, pero al mismo tiempo pues también no te permite explorar hacia otros horizontes, ahorita ya estoy por estrenar la serie de El Junior, que estrena en abril 25, tengo por ahí escrito otro sitcom (serie de comedia de situación)", contó Jaitovich.

Adrián Uribe vuelve con 'De noche pero sin sueño'

Franco también mencionó que el conductor también tiene una película en puerta, además de la dirección de Distrito Comedia y sus dos series: "El 15 por ciento de su tiempo se lo ocupa Distrito Comedia y el 60 por ciento de su tiempo se lo ocupa Más noche, entonces al final de cuentas como está poniendo todo en orden, para él es mejor terminar Más noche; ya llegó un punto en que ya no quiere seguir haciendo eso", dijo.

"Es una decisión que a él le conviene, no es lo mismo que te corran de la tele, él es director de Distrito Comedia, está preparando cosas, ya no quiere seguir haciendo el mismo formato y lo que sí es cierto es que trae muchos proyectos", finalizó. Cabe mencionar que Más noche continuará con un par de transmisiones de los programas que ya estaban previamente grabados, pero esto será solo por el canal Distrito Comedia, donde aún no se sabe si habrá una despedida formal y si se podría retomar tras finalizar De noche pero sin sueño.

Fuente: Tribuna